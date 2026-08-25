Sarampión en EEUU: un brote récord ya dejó dos muertos y preocupa a las autoridades

El país acumula 2.777 contagios confirmados, mientras las autoridades sanitarias advierten por la caída de las tasas de vacunación y el riesgo de nuevos brotes.

Sarampión en EEUU: un brote récord ya dejó cinco muertos y preocupa a las autoridades.

sarampionEEUU atraviesa un récord de casos de sarampión , con 2.777 contagios confirmados , luego de que la enfermedad fuera erradicada en el país hace 30 años. El brote ya provocó dos muertes en Pensilvania , mientras que otras tres personas fallecieron por la enfermedad durante 2025 en Texas.

Las dos víctimas de Pensilvania no estaban vacunadas y murieron en Lancaster, al oeste de Filadelfia , según informó el Departamento de Salud estatal. El estado acumula 393 casos este año, de los cuales 185 corresponden al condado de Lancaster . Se trata de las primeras muertes por sarampión registradas en Pensilvania en 35 años.

El gobernador Josh Shapiro advirtió que el avance de la enfermedad representa un "problema grave y creciente" en todo Estados Unidos y remarcó que las complicaciones y muertes provocadas por el sarampión son prevenibles mediante la vacunación.

"Dado que el sarampión había sido prácticamente erradicado en el estado durante más de tres décadas, la población no está familiarizada con esta enfermedad y no comprende del todo la gravedad que puede alcanzar", señaló la secretaria de Salud de Pensilvania, Debra Bogen .

El aumento de los casos se produce en un contexto de descenso en las tasas de vacunación infantil , que en los últimos años quedaron por debajo del 95% de cobertura considerada necesaria para prevenir brotes .

El país acumula 2.777 contagios confirmados, mientras las autoridades sanitarias advierten por la caída de las tasas de vacunación y el riesgo de nuevos brotes.

La situación también generó cuestionamientos hacia las políticas impulsadas por el secretario de Salud de la administración de Donald Trump, Robert F. Kennedy Jr., quien durante años manifestó posiciones contrarias a las vacunas.

Kennedy y Trump también difundieron un vínculo entre las vacunas y el autismo que fue ampliamente desacreditado por la evidencia científica. Este mes, el presidente estadounidense emitió además un decreto que plantea reducir las vacunas infantiles recomendadas.

Shapiro aseguró que mantuvo una conversación telefónica con Kennedy y que fue "muy franco" al plantear sus cuestionamientos. "Dejé muy claro que sus acciones y la retórica proveniente de esta administración están teniendo un impacto negativo en las comunidades de todo Estados Unidos, y que difundir información errónea tiene consecuencias en la vida real", afirmó.

El gobernador también cuestionó la difusión de información que, según sostuvo, genera temor entre las familias y desalienta la consulta con profesionales de la salud.

Texas registró tres muertes por sarampión en 2025

La preocupación por el brote actual se suma a los casos registrados durante 2025. Tres personas murieron por sarampión en Texas durante un brote que comenzó en el oeste del estado y posteriormente se extendió hacia Nuevo México.

La doctora Angela Dunn, exdirectora de una división de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), cuestionó que las nuevas medidas adoptadas por la administración Trump contribuyan a recuperar la confianza en las vacunas.

"Todos pensábamos que el brote de Texas y las muertes que se produjeron allí el año pasado serían una llamada de atención. Luego se produjeron los brotes en Carolina del Sur y Utah", sostuvo Dunn.