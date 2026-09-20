De estrella adolescente, a multimillonaria: ¿a cuánto llega la riqueza acumulada de Julia Stiles?

Con más de dos décadas de trabajo en cine y televisión, la actriz fue acumulando una fortuna que hoy se cuenta en millones de dólares.

Julia Stiles quedó en la memoria de toda una generación por su papel de Kat Stratford en "10 cosas que odio de ti" . Tenía 18 años y todavía estaba dando sus primeros pasos en Hollywood, pero aquella película la puso de golpe entre las actrices jóvenes más buscadas y abrió una carrera que después movería millones de dólares.

Más de dos décadas después, su nombre sigue vigente y aquella fama adolescente quedó como apenas una parte de una trayectoria mucho más extensa. El paso del tiempo también se nota en la fortuna que logró acumular desde entonces.

"10 cosas que odio de ti" convirtió a Julia Stiles en una de las caras inevitables de esa camada de estrellas adolescentes de fines de los 90. Bastaron dos años para que volviera a dar en el blanco con " Save the Last Dance ", un fenómeno de taquilla que superó los u$s130 millone s a nivel global y terminó de consolidar su estatus en la industria.

Sin embargo, el negocio más grande de su carrera apareció por un camino inesperado. En 2002 debutó como Nicky Parsons en "El caso Bourne" , un rol secundario que, contra todo pronóstico, terminó acompañándola a lo largo de cuatro películas y 14 años. La franquicia encabezada por Matt Damon fue un monstruo comercial: las entregas en las que participó superaron juntas los u$s1.000 millones de recaudación en todo el mundo.

Lejos de quedar atrapada en el molde de estrella juvenil, Stiles buscó oxígeno en la televisión. Su paso por "Dexter" le valió nominaciones al Emmy y al Globo de Oro, y más tarde se puso al frente de las tres temporadas del drama "Riviera". Tras casi tres décadas de trabajo constante entre cine, teatro y televisión, las estimaciones ubican su patrimonio en torno a los u$s12 millones.

Actualmente, Stiles participa del reconocido reality en el que los famosos compiten bailando. Instagram de Julia Stiles

Su faceta detrás de cámaras: dirección y guion

El interés de Stiles por la narrativa no se agotó nunca en la actuación. Mucho antes de animarse a un largometraje, empezó a foguearse del otro lado del set: en 2007 escribió y dirigió el cortometraje "Raving", y un tiempo después asumió la dirección de varios episodios en la serie web "Paloma".

El salto definitivo a la pantalla grande llegó en 2025 con "Wish You Were Here", un drama romántico adaptado de la novela de Renée Carlino en el que no solo ocupó la silla de directora, sino que además coescribió el guion junto a la autora.

La película tuvo en los papeles principales a Isabelle Fuhrman y Mena Massoud, secundados por Jennifer Grey y Kelsey Grammer. Para Stiles significó el cierre de un ciclo de años alternando proyectos breves detrás de cámara mientras mantenía su carrera de actriz. En 2026, sin embargo, sorprendió con un giro hacia un registro completamente distinto: se incorporó a la temporada 35 de "Dancing with the Stars", sumándose al elenco de celebridades que compiten en la televisión estadounidense.

Las ventas de propiedades en Manhattan y su vida actual en Brooklyn

Su recorrido en Hollywood también tuvo un reflejo claro en sus movimientos inmobiliarios dentro de Nueva York. En 2004 desembolsó u$s1,995 millones por un departamento de tres dormitorios ubicado en Manhattan.

Años después, cuando decidió volcarlo al mercado, el valor inicial fijado en u$s3,5 millones tuvo que ajustarse a la realidad de la demanda. La operación terminó concretándose en 2014 por u$s2,7 millones, una cifra que de todos modos le dejó un margen favorable de unos u$s700.000 por sobre el precio de compra original.

Lejos de abandonar la ciudad, Stiles prefirió mudarse al otro lado del East River. Hoy vive en Brooklyn junto a su marido, Preston J. Cook, y sus tres hijos, instalados en un departamento de varios niveles.