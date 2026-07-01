Quién es Alessandra Smerilli, la monja que el papa León XIV nombró como prefecta

La religiosa y economista asumirá el 1 de septiembre la conducción del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, donde se desempeñaba como secretaria desde 2021.

El papa León XIV nombró a la religiosa italiana y economista Alessandra Smerilli como prefecta del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral , uno de los organismos más importantes de la Curia Romana.

Se trata de un cargo de máxima jerarquía dentro del Vaticano , encargado de áreas clave como la justicia social , el medioambiente, las migraciones y la promoción la paz en todo el mundo.

La designación sigue la línea de apertura iniciada por el papa Francisco , quien promovió la incorporación de mujeres en espacios de decisión dentro de la Santa Sede. Smerilli asumirá el 1 de septiembre y reemplazará al cardenal canadiense Michael Czerny .

En la Iglesia católica, el cargo de prefecto equivale a la máxima autoridad de un dicasterio , es decir, el equivalente a un ministerio dentro del Vaticano. Quien ocupa esta función tiene la responsabilidad de dirigir, coordinar y tomar decisiones sobre un área específica de gobierno de la Santa Sede.

Los dicasterios abarcan distintos ámbitos de la vida eclesiástica y social, como la doctrina, la comunicación, la economía o el desarrollo humano. Su jefe define lineamientos, supervisa proyectos , aprueba normativas y representa institucionalmente al organismo frente a la comunidad internacional.

En el caso del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, la función incluye temas vinculados a la justicia social, la atención a migrantes, el cuidado del ambiente, la paz y la asistencia a poblaciones vulnerables.

Históricamente, el nombramiento de prefectos estuvo reservado a cardenales u obispos, pero en los últimos años el Vaticano comenzó a abrir estos cargos a mujeres religiosas y laicas, en línea con una mayor participación femenina.

La religiosa Simona Brambilla se desempeña como prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica y la mexicana Montse Alvarado, vinculada al Dicasterio para la Comunicación.

Quién es Alessandra Smerilli, designada por el Papa como prefecta

Alessandra Smerilli nació el 14 de noviembre de 1974 en Vasto, Italia. En julio de 1993, se graduó del Liceo Científico Raffaele Mattioli y, en 1997, ingresó en la congregación de las Hermanas Salesianas de Don Bosco.

Se formó en economía en la Universidad Roma Tre, donde se graduó en Economía y Comercio con orientación en economía política, y más tarde obtuvo un doctorado en Economía Política en "La Sapienza" de Roma, donde desarrolló su carrera como docente e investigadora. También cuenta con un doctorado en Economía por la Universidad de East Anglia, en Reino Unido.

Antes de su designación actual, Smerilli ya ocupaba un rol central en el Vaticano. En 2021, el papa Francisco la nombró secretaria del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y se convirtió en la primera mujer en ocupar un puesto de esa jerarquía dentro de la Santa Sede.

Con su nuevo nombramiento como prefecta, pasará a liderar el organismo, reemplazando al cardenal Michael Czerny, quien deja por razones de edad.

El equipo de conducción se completa con el cardenal Fabio Baggio como proprefecto y el sacerdote eslovaco Jozef Barlaš como secretario.