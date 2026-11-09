Paraguay eliminará multas e intereses a los contribuyentes afectados por la disolución de Ueno Bank

El presidente Pedro Alliana dispuso medidas excepcionales para quienes no pudieron cumplir con sus obligaciones tributarias debido al congelamiento de fondos. La decisión busca reducir el impacto económico de la crisis bancaria.

El presidente de Paraguay , Pedro Alliana, anunció que los contribuyentes perjudicados por la disolución de Ueno Bank quedarán exentos del pago de multas, intereses y recargos por mora vinculados con los inconvenientes ocasionados por la situación de la entidad financiera.

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La medida fue comunicada después de una reunión que el mandatario mantuvo con el titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué , en el Palacio de Gobierno de Asunción. Durante el encuentro, el jefe de Estado solicitó implementar mecanismos que permitan aliviar las consecuencias económicas para los clientes afectados.

La decisión apunta especialmente a quienes no pudieron afrontar sus compromisos fiscales debido a la inmovilización de sus fondos , luego de la intervención del banco dispuesta por el Banco Central del Paraguay (BCP) el pasado 3 de noviembre.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Alliana defendió la iniciativa y sostuvo que "ningún paraguayo debe pagar las consecuencias de un problema que no provocó" .

Además de disponer la eliminación de las penalidades relacionadas con esta situación, el mandatario instruyó a las autoridades tributarias a facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las personas y empresas que operaban exclusivamente con Ueno Bank .

El objetivo es evitar que los inconvenientes derivados de la crisis financiera se traduzcan en nuevas sanciones económicas para los contribuyentes que quedaron temporalmente sin acceso a sus recursos.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Alliana defendió la iniciativa y sostuvo que "ningún paraguayo debe pagar las consecuencias de un problema que no provocó". 5PY

La situación generó preocupación por la magnitud de la cartera de clientes de la entidad. Según los datos atribuidos al Banco Central del Paraguay, Ueno Bank contaba con más de 2,9 millones de clientes particulares en el territorio nacional.

El anuncio representa una de las primeras decisiones de la administración de Pedro Alliana, quien asumió la Presidencia el viernes pasado, en medio de un escenario marcado por las repercusiones de la intervención bancaria.

Con esta disposición, el Gobierno paraguayo busca evitar que los afectados acumulen deudas tributarias adicionales por circunstancias ajenas a su voluntad, mientras continúa el proceso relacionado con la situación de la entidad financiera.