León XIV ejerció su derecho y votó como ciudadano en las elecciones de EEUU + Agregar ámbito en









La Santa Sede confirmó que el Pontífice "expresó su convicción en los procesos democráticos" y envió su papeleta hacia Chicago. Una legislación determina que cualquiera puede votar por esa vía si reside en el extranjero.

Las elecciones de mitad de legislatura son las elecciones generales de EEUU, celebradas cada cuatro años para determinar qué partido será el que tenga mayor presencia en el Congreso. Vatican News

El papa León XIV ejerció su derecho al voto como ciudadano de los EEUU, de cara a las elecciones de medio término pactadas para el próximo 3 de noviembre, y previo a su visita a la Argentina para el domingo 8. Se trató de un voto por correo, cuya papeleta fue enviada a la ciudad de Chicago, estado de Illinois, donde es oriundo el Santo Padre.

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Así lo confirmó la Sala de Prensa de la Santa Sede y aseguró que el Pontífice también votó "durante los años en que residió en Perú (...) cada vez que tuvo la oportunidad de hacerlo". "El Santo Padre expresa su convicción respecto al derecho y al deber de los ciudadanos de participar en los procesos democráticos", agregaron.

León XIV ejerció su derecho al voto como ciudadano de los EEUU Según la legislación de Illinois, cualquier persona puede votar por correo si así lo desea, en virtud de una ley denominada UOCAVA (Uniformed and overseas citizens absentee voting act), que permite votar a los ciudadanos estadounidenses que residen en el extranjero.

Las elecciones de mitad de legislatura son las elecciones generales de EEUU, celebradas cada cuatro años y dos años después de las elecciones presidenciales, con la finalidad de determinar qué partido será el que tenga mayor presencia en el Congreso.

Se trató de un voto por correo, cuya papeleta fue enviada a la ciudad de Chicago, estado de Illinois, donde es oriundo el Santo Padre. Vatican News Así es el pequeño Papamóvil eléctrico que preparan para la visita de León XIV Mientras que en Argentina el Pontífice utilizará dos Toyota Hilux especialmente adaptadas, en Uruguay contará con una Fiat Titano y un pequeño vehículo eléctrico diseñado para desplazamientos en espacios reducidos.

Se trata de una unidad de dimensiones similares a las de un carrito de golf, cuya transformación requiere modificaciones estructurales y técnicas para garantizar la comodidad y seguridad del Santo Padre durante sus recorridos. El proyecto está a cargo del empresario Alejandro Curcio, importador de Toyota en Uruguay, quien junto con su equipo asumió el desafío de desarrollar este particular Papamóvil a partir de un vehículo eléctrico convencional. Para mostrar el proceso de fabricación, Curcio produjo una especie de miniserie documental con formato de reality show, donde se observan las distintas etapas del trabajo, las decisiones de ingeniería y las dificultades que implica adaptar un vehículo de estas características.