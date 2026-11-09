Murió el atacante de Cracovia tras la masacre que dejó seis víctimas fatales en Polonia

El joven permanecía internado en grave estado después de enfrentarse con las fuerzas de seguridad. La Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar qué motivó el ataque y si existieron otras personas involucradas.

El hombre señalado como responsable del violento ataque ocurrido en el centro de Cracovia, Polonia , murió este lunes en un hospital , donde permanecía internado tras resultar gravemente herido durante un enfrentamiento con la Policía. La noticia fue confirmada por las autoridades locales, mientras continúa la investigación para reconstruir lo sucedido.

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El sospechoso, de 24 años y nacionalidad polaca , había sido trasladado a un centro médico después del episodio registrado el sábado por la tarde, que dejó un saldo de seis personas fallecidas y 16 heridas , entre ellas dos agentes policiales y el propio atacante.

La Policía de la región de Pequeña Polonia, cuya capital es Cracovia, comunicó el fallecimiento mediante sus redes sociales. Posteriormente, el gobernador regional, Krzysztof Kleczar , precisó que el hombre murió alrededor de las 4:30 de la madrugada.

El funcionario también informó que 15 personas continuaban hospitalizadas en seis centros de salud de la ciudad , sin modificaciones significativas en sus respectivos cuadros médicos.

Desde la Fiscalía Nacional de Polonia aclararon que el fallecimiento del presunto agresor no interrumpirá las actuaciones judiciales destinadas a establecer las circunstancias del ataque.

Eryk Stasielak, representante del organismo, explicó que los investigadores seguirán trabajando para determinar las motivaciones del hecho y establecer si existieron vínculos con otras personas o grupos.

Desde la Fiscalía Nacional de Polonia aclararon que el fallecimiento del presunto agresor no interrumpirá las actuaciones judiciales destinadas a establecer las circunstancias del ataque.

Si bien la muerte del sospechoso impide avanzar con una acusación penal en su contra, la investigación permanecerá abierta, ya que todavía resta analizar una importante cantidad de pruebas recolectadas durante las primeras horas posteriores a la tragedia.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el episodio ocurrió alrededor de las 15 del sábado en una zona céntrica de Cracovia, uno de los principales destinos turísticos del país.

El caso provocó una fuerte repercusión política. El ministro de Finanzas polaco, Andrzej Domanski, expresó su consternación durante una reunión del Eurogrupo en Bruselas y destacó la intervención de los efectivos policiales, a quienes atribuyó haber evitado consecuencias todavía más graves.

Por su parte, las autoridades investigan posibles motivaciones extremistas. Según declaraciones atribuidas al ministro del Interior, Marcin Kierwinski, el sospechoso no registraba antecedentes penales, tenía interés por las armas y mostraba afinidad con ideologías de extrema derecha.

Hasta el momento, no se estableció oficialmente el móvil del ataque ni se confirmó una vinculación terrorista. Los investigadores buscan esclarecer cómo se desarrollaron los hechos y si el agresor actuó por cuenta propia.