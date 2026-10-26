Cómo quedó River en la tabla anual y qué resultados necesita en los últimos partidos de 2026

Tras vencer a Racing en un cruce clave, el conjunto de Núñez mantiene la ilusión de meterse en el máximo certamen continental.

El triunfo frente a Racing le dio confianza a River de cara a la etapa final de la temporada.

River afrontó el duelo frente a Racing sabiendo que no tenía margen de error. En un cruce determinante para sus aspiraciones en el Torneo Clausura y con la mirada puesta en la tabla anual, el conjunto dirigido por Leo Ponzio logró sumar tres puntos fundamentales en el estadio Más Monumental durante la noche del domingo.

El Millonario superó por 1-0 a la Academia gracias al gol de Lautaro Rivero . De esta forma, se mantienen a paso firme para asegurar su lugar en los playoffs de la Zona B y encarar con mayor tranquilidad la recta decisiva de la temporada 2026, donde cada punto en juego será determinante.

En el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura, River superó a Racing por 1-0 con el tanto de Lautaro Rivero. El equipo de Núñez manejó los tiempos del partido y supo lastimar cuando era necesario. El Millonario justificó la ventaja y hasta tuvo situaciones claras para estirar la diferencia en el marcador, como el gol anulado de Ángel Correa.

Con este triunfo, el conjunto de Ponzio alcanzó las 23 unidades y se ubicó en la cuarta posición de la Zona B . En cuanto a la tabla anual, lograron avanzar hasta el sexto lugar con 52 puntos en puesto de Copa Sudamericana.

El club de Núñez deberá estar muy atento al resultado de sus principales perseguidores, así como también a los encuentros de equipos que los superan. En la clasificación general, se encuentra a 3 unidades de Vélez (55 puntos) que ocupa el último cupo directo a la Copa Libertadores.

Debajo del Fortín se encuentran Argentinos Juniors con 54 unidades e Independiente Rivadavia con 53, ambos peleando por los puestos de Libertadores, aunque con un partido menos que el Millonario. El Bicho y la Lepra se enfrentarán entre sí este martes 27/10.

En ese sentido, para lograr el boleto a la Copa Libertadores 2027, River necesita ganar obligatoriamente sus dos partidos restantes (ante Boca y Aldosivi) para alcanzar los 58 puntos.

A la vez, dependerá de que Vélez sume como máximo dos unidades en los dos encuentros que faltan (para no superar los 57 puntos), que Argentinos Juniors consiga como máximo 3 puntos sobre los nueve que le quedan por jugar, y que Independiente Rivadavia no gane sus tres compromisos pendientes.

Otra alternativa para acceder al máximo torneo continental es coronarse campeón del Torneo Clausura o aguardar que alguno de los equipos que está por encima en la tabla anual libere un cupo si se consagra en el torneo local.

River y las chances que le quedan para clasificarse a la Copa Libertadores. @cesarphoto

Superclásico: cuándo juega Boca-River

El próximo compromiso del equipo de Ponzio será el Superclásico frente a Boca por la fecha 15 del Torneo Clausura. El encuentro se disputará este domingo 1 de noviembre a partir de las 15 horas en La Bombonera. La transmisión del partido estará a cargo de TNT Sports y ESPN Premium.

En cuanto al arbitraje, la terna oficial se dará a conocer durante los próximos días, aunque los principales candidatos para dirigir el clásico son Nicolás Ramírez y Yael Falcón Pérez. Tras este partido clave, el equipo completará la fase regular visitando a Aldosivi en fecha y horario a confirmar.