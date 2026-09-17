Quiénes son los hutíes y cuál es el origen del grupo que controla amplias zonas de Yemen

El movimiento surgió en el norte de Yemen a fines de los 90 y amplió su poder durante décadas. Su vínculo con Irán, sus armas y su expansión territorial.

Los hutíes surgieron a finales de la década de 1990 como un movimiento chiíta zaidí en el norte de Yemen.

Los hutíes volvieron a ocupar un lugar central en el escenario de Medio Oriente tras avanzar sobre nuevos territorios de Yemen y extender su presencia por la costa del mar Rojo. El movimiento, que nació como un grupo religioso local, desarrolló durante décadas una estructura militar capaz de intervenir sobre rutas estratégicas para el comercio internacional.

El grupo surgió a finales de la década de 1990 en el norte del país como un movimiento de renacimiento musulmán chiíta zaidí , bajo el liderazgo de la familia Hutí. Con el paso de los años, libró seis guerras contra el Gobierno y construyó una milicia con fuerte presencia territorial.

Su expansión se aceleró después de la Primavera Árabe de 2011 y el debilitamiento del Estado yemení . Los hutíes aprovecharon la crisis política para ampliar los territorios bajo su influencia y profundizaron sus relaciones con Irán y con el grupo libanés Hezbolá.

El punto de inflexión llegó en 2014, cuando los hutíes tomaron Saná, la capital de Yemen , desplazaron al Gobierno y frenaron una transición política respaldada por países del Golfo. La ofensiva provocó posteriormente una intervención militar encabezada por Arabia Saudita en apoyo de las autoridades yemeníes.

El movimiento tomó Saná en 2014 y consolidó desde entonces su presencia en amplias zonas de Yemen.

El enfrentamiento derivó en años de guerra civil , hasta que las principales hostilidades quedaron frenadas por un alto el fuego en 2022. Sin embargo, los combates volvieron a intensificarse recientemente sobre antiguos frentes de batalla, entre ellos Marib, Jawf, Taiz, Dhale y la franja costera de Tihama.

Durante su última ofensiva, los hutíes avanzaron por la costa del mar Rojo y reforzaron su posición sobre el estrecho de Bab el-Mandeb, un paso de unos 19 kilómetros de ancho clave para la navegación internacional. La expansión incrementó además la presión sobre Arabia Saudita y sus rutas de exportación de petróleo.

Los hutíes desarrollaron una creciente capacidad militar basada en misiles balísticos, drones y operaciones terrestres. BBC

¿Qué relación tienen los hutíes con Irán?

La transformación militar del movimiento estuvo acompañada por una creciente relación con Irán y Hezbolá. Analistas yemeníes citados por Reuters sostienen que el entrenamiento brindado por ambos actores fue importante para convertir al grupo en una fuerza con una estructura y capacidad operativa más organizada.

Un informe de expertos de Naciones Unidas de 2025 indicó que los hutíes desarrollaron tecnología de misiles y drones mediante asistencia técnica y producción local. También documentó contrabando de armas pese al embargo de la ONU, con componentes de misiles, motores de drones y dispositivos para controlar esas aeronaves.

Fuentes iraníes afirmaron que Teherán proporcionó armas y expertos al movimiento. Sin embargo, Irán niega oficialmente haber armado a los hutíes en violación del embargo de Naciones Unidas. Una evaluación del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de 2025 sostuvo que el grupo avanzó en la fabricación local, aunque continúa dependiendo de Irán para tecnologías clave y capacidades avanzadas.

Misiles y drones: cómo construyeron su poder militar

El crecimiento de su arsenal explica parte de la importancia que adquirieron fuera de Yemen. Los misiles balísticos hutíes lograron alcanzar Israel, ubicado a más de 1.800 kilómetros, mientras que el movimiento también utilizó este tipo de armamento contra Arabia Saudita y embarcaciones que navegaban por el mar Rojo.

La expansión de los hutíes por la costa del mar Rojo incrementó la presión sobre Arabia Saudita y la navegación regional.

Los drones se convirtieron en otra pieza central de sus operaciones. El grupo los utilizó tanto para atacar objetivos sauditas como en el propio campo de batalla, junto con tácticas de infiltración, bombardeos, minas y otros artefactos explosivos.

Expertos de Naciones Unidas estimaron en 2025 que los hutíes contaban con unos 350.000 combatientes, cifra que incluía reclutamiento de menores de 18 años. El mismo informe señaló la presencia junto al movimiento de operativos de Hezbolá especializados en misiles y drones.

¿Por qué los hutíes son importantes para Medio Oriente?

Su capacidad para atacar a larga distancia y amenazar la navegación por el mar Rojo convirtió al movimiento en un actor cuya influencia supera las fronteras yemeníes. Entre 2023 y 2025, los hutíes lanzaron ataques contra Israel y contra embarcaciones internacionales, acciones que presentaron como una muestra de solidaridad con los palestinos durante la guerra en Gaza.

Ahora, su avance territorial sobre la costa vuelve a poner el foco sobre Bab el-Mandeb y el comercio internacional. La posibilidad de interferir en una de las principales vías marítimas para mercancías y energía refleja la transformación que atravesó el grupo: de un movimiento surgido en las montañas del norte de Yemen a una fuerza con capacidad de generar consecuencias regionales y globales.