Escala la tensión en Medio Oriente: Arabia Saudita bombardea Yemen mientras los hutíes responden con ataques + Agregar ámbito en









El conflicto suma un nuevo frente tras una ofensiva aérea sobre territorio yemení y el lanzamiento de drones y misiles hacia zonas saudíes.

Arabia Saudí ataca Yemen y los hutíes responden con fuego contra Arabia Saudita.

Arabia Saudita y los hutíes intercambiaron nuevos ataques mientras el conflicto en Medio Oriente suma un nuevo frente en Yemen. Según el movimiento respaldado por Irán, sus combatientes lanzaron drones y misiles contra distintos puntos del territorio saudí, entre ellos el puerto petrolero de Yanbu y una base aérea ubicada en Khamis Mushait. En paralelo, fuerzas saudíes realizaron ataques aéreos contra posiciones hutíes en Yemen, aunque Riad no confirmó oficialmente el número de bombardeos.

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La ofensiva se produjo después del rápido avance de los hutíes por localidades de la costa del mar Rojo y de la toma de varias islas ubicadas en la entrada del estrecho de Bab el-Mandeb. El grupo difundió imágenes en las que se observa a sus combatientes junto a vehículos blindados capturados a fuerzas respaldadas por Arabia Saudita.

El portavoz militar hutí, Yahya Saree, aseguró además que sus fuerzas derribaron un avión de combate saudí F-15. Sin embargo, no presentó pruebas inmediatas del supuesto derribo y no hubo confirmación por parte de las autoridades de Arabia Saudita. Saree también afirmó que Riad llevó a cabo hasta 450 ataques aéreos contra Yemen durante esta semana. Funcionarios del gobierno yemení respaldado por Arabia Saudita reconocieron que sus fuerzas, junto con las saudíes, están atacando posiciones hutíes, aunque el gobierno saudí no confirmó esa cifra.

Nuevos ataques hutíes profundizan la escalada en Yemen. La tensión también alcanzó los alrededores de La Meca. Arabia Saudita informó que sus defensas aéreas destruyeron el martes un dron hutí al sur de la ciudad antes de que ingresara en el espacio aéreo restringido. Las autoridades saudíes calificaron el episodio como una "línea roja" por el riesgo que representa para uno de los principales lugares sagrados del islam. Los hutíes negaron haber intentado atacar La Meca y acusaron a Riad de utilizar el episodio con fines propagandísticos.

En respuesta al deterioro de la situación, Estados Unidos endureció sus recomendaciones de viaje para Arabia Saudita y prohibió a sus empleados gubernamentales desplazarse a menos de 32 kilómetros de la frontera con Yemen.

El conflicto pone en alerta al mercado energético La expansión de los enfrentamientos también genera preocupación por el suministro mundial de energía. La ofensiva ocurre mientras continúa afectado el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte de petróleo. Además, un ataque atribuido a combatientes alineados con Irán en Irak dejó fuera de servicio el oleoducto East-West de Arabia Saudita, utilizado para trasladar crudo hacia el mar Rojo. El Brent cotizaba el miércoles cerca de los u$s108 por barril, próximo a su nivel más alto desde mayo. Operadores del mercado estiman que una interrupción prolongada del oleoducto saudí podría afectar hasta el 4% de la oferta mundial de petróleo.