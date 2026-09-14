El petróleo pega un nuevo salto y Wall Street tropieza ante la incertidumbre por la IA

Las acciones caen en todo el mundo después de que los líderes de las principales empresas de inteligencia artificial propusieran frenar el desarrollo de esta tecnología, mientras que el alza en los precios del petróleo mermó aún más el apetito por el riesgo.

Las bolsas mundiales caen este lunes, impulsadas a la baja por el descenso de las acciones de IA . Además, los inversores se mostraron inquietos ante otro repunte del precio del petróleo y las probables subas de los tipos de interés en Estados Unidos y Japón esta semana.

Las acciones vinculadas a la IA sufrieron un nuevo revés después de que los líderes de OpenAI y Anthropic pidieran una ralentización del desarrollo para gestionar los riesgos y proteger a la humanidad.

El director ejecutivo Sam Altman afirmó que OpenAI no saldrá a bolsa en 2026 , afirmó el sábado, citando preocupaciones de seguridad sobre la inteligencia artificial que hacen "inaceptable" incluso un riesgo del 10% de que la IA pueda provocar la extinción humana para finales de la década.

El sábado, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei , instó a las empresas de IA a adoptar un enfoque más reflexivo en cuanto al desarrollo. "Debemos reducir el ritmo al que mejoramos las capacidades de los modelos de IA", escribió en un artículo publicado en X. Más tarde, Altman publicó que estaba de acuerdo con esa opinión.

Mientras tanto, el petróleo Brent sube más de 4% a medida que los nuevos ataques contra Arabia Saudita y buques en el Golfo aumentaban la tensión, tras un ataque contra un oleoducto saudí. En paralelo, se pospuso una reunión en Omán entre Irán y los países árabes del Golfo programada para el lunes con el fin de discutir un acuerdo sobre la apertura del estrecho de Ormuz .

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 4,5% hasta u$s109,25 el barril, mientras que el crudo estadounidense avanza un 4,3%, hasta los u$s104,44 el barril.

La advertencia de OpenAI y Anthropic sacude a Wall Street. Depositphotos

Arranque de semana en rojo

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,53%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,82%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,19% a la baja.

El informe sobre la inflación de EEUU publicado el viernes se dio a conocer con cifras más altas de lo esperado, y los operadores ahora estiman que hay casi un 90% de probabilidades de que la Fed suba las tasas el miércoles, su primera subida desde mediados de 2023. El Banco Central Europeo subió las tasas la semana pasada e indicó que podrían seguir más subidas si la inflación se acelera.

En Europa, el Euro Stoxx cae 1,07%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán baja 0,52% y el CAC francés acompaña con una caída de 0,89%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,57%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,45%, mientras que la bolsa de Shanghái cayó 0,32%. Mientras, el Kospi surcoreano bajó 3,26% y el Nikkei 225 japonés corrigió 0,58%.

Los mercados también esperan que el Banco de Japón eleve su tasa de interés de referencia en un cuarto de punto, hasta el 1,25%, en su reunión del viernes, y se espera que dé señales de que podrían producirse nuevas medidas de endurecimiento monetario, en su esfuerzo por apuntalar el yen, después de que la intervención en el mercado ayudara a sacarlo de su mínimo de 40 años.