Raúl Castro reapareció en Cuba tras los rumores sobre su estado de salud + Agregar ámbito en









El exmandatario cubano fue visto en un acto oficial en La Habana, luego de que circularan versiones sobre un supuesto accidente cerebrovascular, una hospitalización y hasta su muerte.

Raúl Castro reapareció en Cuba tras los rumores sobre su estado de salud.

El expresidente cubano Raúl Castro reapareció públicamente a los 95 años durante un acto oficial realizado en La Habana, luego de que en los últimos días circularan versiones sobre un supuesto grave deterioro de su estado de salud e incluso rumores sobre su muerte.

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La televisión estatal cubana difundió imágenes del histórico dirigente durante la ceremonia por el 65° aniversario de la Dirección de Seguridad Personal del Ministerio del Interior, organismo encargado de la protección de los principales dirigentes del país. Castro apareció vestido con su tradicional uniforme verde oliva, acompañado por el presidente Miguel Díaz-Canel y por su nieto Raúl Guillermo Rodríguez Castro, quien integra su dispositivo de seguridad y participó de recientes contactos entre Cuba y Estados Unidos.

Cómo fue la reaparición pública de Raúl Castro durante el acto Las imágenes mostraron al hermano menor de Fidel Castro caminando, aplaudiendo y poniéndose de pie durante distintos momentos de la ceremonia, además de saludar a los participantes del homenaje. Su aparición cobró especial relevancia debido a las versiones que circularon durante la última semana fuera de Cuba, según las cuales el exmandatario habría sufrido un accidente cerebrovascular, se encontraría hospitalizado en grave estado e incluso habría muerto.

Las especulaciones sobre su salud habían aumentado debido a sus escasas apariciones públicas y, especialmente, por su ausencia en julio de las celebraciones por el aniversario del asalto al Cuartel Moncada, una de las principales fechas del calendario político de la Revolución cubana. Sin embargo, Castro había reaparecido posteriormente, el 13 de agosto, durante las celebraciones por el centenario del nacimiento de su hermano Fidel.

El expresidente cubano Raúl Castro reapareció públicamente a los 95 años durante un acto oficial realizado en La Habana. Durante el acto de este fin de semana, el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, leyó una carta enviada por Raúl Castro a los integrantes de la Dirección de Seguridad Personal, organismo creado en 1961 y cuya fundación contó con la participación de los hermanos Castro.

“La Revolución vive días difíciles bajo la hostilidad del Gobierno de Estados Unidos que continúa empeñado en hacer desaparecer el ejemplo de Cuba en el mundo”, sostuvo el exmandatario en el mensaje. Castro también destacó a los 32 cubanos que murieron el 3 de enero en Venezuela, durante los enfrentamientos registrados en el operativo estadounidense que terminó con la captura de Nicolás Maduro. La trayectoria política de Raúl Castro Raúl Castro asumió la conducción de Cuba después de que Fidel se apartara del poder por problemas de salud en 2006 y ejerció formalmente la Presidencia entre 2008 y 2018, cuando fue sucedido por Miguel Díaz-Canel. Posteriormente, en 2021, abandonó la conducción del Partido Comunista de Cuba y desde entonces no ocupa cargos oficiales, aunque conserva una importante influencia política dentro del sistema cubano. Su avanzada edad y sus cada vez menos frecuentes apariciones públicas provocan periódicamente especulaciones sobre su estado de salud. Los últimos rumores volvieron a cobrar fuerza durante los últimos días, hasta que las imágenes difundidas por la televisión estatal cubana mostraron nuevamente al exmandatario en público.