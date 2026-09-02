Aseguran que el exdictador Raúl Castro estaría grave de salud tras sufrir un ACV

El exmandatario cubano, de 95 años, estaría siendo asistido con equipos para mantenerlo con vida tras sufrir, al parecer, un accidente cerebrovascular.

Raúl Castro, de 95 años, atravesaría un grave estado de salud y estaría siendo asistido con equipos para mantenerlo con vida, según una información surgida desde La Habana. El exdictador cubano habría sufrido, al parecer, un accidente cerebrovascular , aunque el dato no fue confirmado oficialmente.

La situación del veterano dirigente ocurre luego de varias semanas con poca exposición pública . Castro había reaparecido el 13 de agosto en un acto realizado en La Habana por el centenario del nacimiento de su hermano Fidel, donde fue recibido con una ovación y permaneció junto a integrantes de la cúpula política cubana.

La versión sobre su delicado estado de salud fue difundida por el Diario Las Américas , que citó a una fuente confidencial en La Habana. El medio de Miami también desmintió los rumores que habían comenzado a circular sobre la supuesta muerte de Castro y sostuvo que, hasta el momento, la información apunta a que se encuentra “ muy delicado de salud ”.

El dato fue ampliado por Iliana Lavastida , directora del Diario Las Américas, durante una entrevista con el canal N+ Univision 23 Miami. La periodista explicó que la información llegó durante la madrugada del martes y aseguró que provenía de una fuente que consideraban confiable.

“ En la madrugada de hoy (martes) recibimos una información desde Cuba, de una fuente muy confidencial, pero muy fidedigna, que nos aseguró que Raúl Castro se encuentra en este estado que hemos reportado ”, señaló Lavastida.

El estado de salud de Raúl Castro fue informado por un medio de Miami a partir de una fuente confidencial en La Habana.

La directora del medio también se refirió a los rumores sobre la supuesta muerte del exdictador. Según explicó, este tipo de versiones suelen aparecer cuando ocurre algún movimiento inusual dentro de la dirigencia cubana, especialmente cuando se trata de figuras centrales del régimen.

“Cuando cualquiera de estas figuras que forman parte de la nomenclatura de la dictadura, alrededor de ellas ocurre algo significativo, siempre se producen movimientos de tropas, siempre hay cambios que dan lugar a que las personas que están al tanto de estas informaciones, puedan sospechar que algo está ocurriendo”, afirmó.

El último acto público de Raúl Castro

Raúl Castro había reaparecido públicamente el 13 de agosto en La Habana, durante un acto por el centenario del nacimiento de su hermano Fidel Castro. Vestido con su tradicional uniforme verde olivo, fue ovacionado al ingresar al teatro Karl Marx, donde también estuvieron el presidente Miguel Díaz-Canel y dirigentes del Partido Comunista.

Aunque dejó la presidencia en 2018, Castro conserva influencia dentro del poder cubano y mantiene la lealtad de las Fuerzas Armadas. En junio, la Presidencia informó que había respaldado un paquete de reformas económicas destinado a enfrentar la profunda crisis que atraviesa la isla.

Antes de su aparición de agosto, su última presencia pública había sido el 1° de mayo frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana, donde se lo había visto frágil. Posteriormente, la televisión estatal cubana lo mostró en dos actos durante junio.

El papel de Castro en el régimen cubano

Raúl Castro asumió la presidencia de manera interina en 2006, después de que Fidel delegara sus funciones por problemas de salud. En 2008 accedió formalmente al cargo y permaneció al frente del país hasta abril de 2018, cuando fue sucedido por Miguel Díaz-Canel.

Castro fue presidente de Cuba entre 2008 y 2018, luego de haber asumido inicialmente de manera interina en 2006.

Durante su gobierno impulsó reformas económicas limitadas, consideradas las más importantes desde el colapso de la Unión Soviética. Entre ellas estuvieron una mayor apertura a pequeños negocios privados, la compraventa de viviendas y automóviles y cierta flexibilización de las restricciones migratorias.

Sin embargo, esas medidas convivieron con la continuidad del sistema político de partido único establecido después de la revolución de 1959. Organizaciones internacionales de derechos humanos continuaron denunciando durante su liderazgo la falta de libertades civiles y políticas y la represión contra opositores.

En mayo, además, Castro fue acusado en Miami por la muerte de cuatro estadounidenses en el derribo de dos avionetas pertenecientes a un grupo anticastrista ocurrido en 1996, cuando se desempeñaba como ministro de Defensa.