El vestido de Alina Luz Akselrad, la candidata argentina a Miss Mundo que sorprendió con un homenaje a Lionel Messi

Alina Luz Akselrad lució un diseño de Aurelio Martínez con imágenes de Messi durante la gala final de Miss Mundo 2026 en Vietnam.

Alina Luz Akselrad representó a Argentina en la edición 2026 de Miss Mundo, realizada en Vietnam.

Alina Luz Akselrad, representante argentina en Miss Mundo 2026, desfiló con un vestido inspirado en Lionel Messi durante la gala final del certamen, realizada este sábado en Nha Trang, Vietnam. La prenda, diseñada especialmente para la candidata por el modisto argentino Aurelio Martínez, reunió distintas imágenes del futbolista a lo largo de su carrera.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El diseño utilizado por Akselrad durante la presentación regional de Américas y el Caribe estuvo compuesto por una pollera circular estampada con retratos de Lionel Messi. La elección buscó llevar a una pasarela internacional una de las figuras más representativas del deporte argentino.

Martínez compartió el resultado del trabajo en sus redes sociales antes de la gala y dedicó un mensaje a la candidata: “ Qué emoción ver cobrar vida este vestido que hice con tanto amor para vos. Gracias @alinaakselrad por confiar en mi trabajo y permitirme ser parte de este momento tan especial. ¡Felicitaciones y toda el éxito del mundo, reina! Que hoy brilles más que nunca ”, escribió el diseñador.

La aparición de Akselrad con el vestido también retomó una línea que la cordobesa ya había utilizado en otros concursos internacionales: representar al fútbol argentino a través de sus figuras más reconocidas .

La representante argentina volvió a incorporar referencias al fútbol nacional en una competencia internacional.

En 2021, cuando participó de Miss Universo , Akselrad había elegido homenajear a Diego Armando Maradona durante una de las rondas preliminares del certamen, realizado en Florida, Estados Unidos.

En aquella oportunidad, la representante argentina apareció con una indumentaria vinculada a la Selección argentina, una pelota y una remera con el rostro del exfutbolista. La propuesta estaba relacionada con el significado que Maradona tuvo para el país y con la importancia del fútbol dentro de la identidad nacional.

Alina Luz Akselrad ya había homenajeado a Diego Maradona en Miss Universo 2021, cuando desfiló con un traje inspirado en el ídolo argentino.

Por entonces, Akselrad explicó en sus redes sociales el sentido de aquella elección: “No somos quién para juzgar tu vida personal, pero si de algo estoy segura es que fuiste un ejemplo de cómo representar a la Celeste y Blanca con orgullo y lealtad”, había escrito.

La candidata también había definido aquel traje como una representación de “la pasión que nos une”, una idea que volvió a aparecer cinco años después con el homenaje a Messi en Miss Mundo.

El proyecto social de la candidata argentina

Más allá de su participación en la gala, Akselrad llegó a Vietnam con una propuesta para la categoría Belleza con Propósito, uno de los ejes centrales de Miss Mundo. Su proyecto busca transformar armas de juguete en mobiliario destinado al Hospital de Niños de Córdoba.

La iniciativa plantea resignificar objetos asociados con la violencia y convertirlos en elementos útiles para espacios dedicados a la atención de niños. Akselrad es comunicadora, actriz, escritora y entrenadora de oratoria.

República Dominicana se quedó con la corona

La edición número 72 de Miss Mundo terminó con la coronación de Joheirry Mola, representante de República Dominicana, quien consiguió la segunda corona para su país. La primera había sido obtenida en 1982 por Mariasela Álvarez.

Joheirry Mola, representante de República Dominicana, se consagró como la nueva Miss Mundo 2026 en la final realizada en Vietnam.

El triunfo de Mola significó el final de una espera de 44 años para República Dominicana. La candidata es oriunda del Distrito Nacional y se desempeña como profesional en Administración de Empresas, modelo, maestra y comunicadora.

Mola avanzó desde el Top 40 hasta el Top 6 y terminó imponiéndose en la instancia decisiva. Elisabeth Reynés, de España, fue primera dama de honor, mientras que Malasia completó el podio en el tercer lugar.