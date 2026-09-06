Un avión de carga Boeing 767 de la empresa Prime Air protagonizó un accidente este domingo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Miami, EEUU. Por causas que aún se desconocen, la aeronave terminó atravesada sobre una autopista y envuelta en llamas.
Miami: un avión de carga de Boeing se salió de pista, chocó contra vehículos y se incendió
La aeronave realizaba vuelos para Amazon y DHL. Las autoridades estadounidenses intentan dilucidar los motivos del siniestro.
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La aeronave había despegado de San Juan, Puerto Rico, y estaba culminando su viaje hacia la ciudad del estado de Florida cuando se produjo el siniestro por causas que se están siendo investigadas por las autoridades estadounidenses. El accidente obligó a interrumpir temporalmente las operaciones aéreas.
El video del accidente del avión de Boeing en Miami
Testigos captaron el momento en que una densa columna de humo negro y fuego salía de parte del fuselaje. A su alrededor, los vehículos permanecían detenidos ante la sorpresa del hecho. El carguero quedó mayormente intacto a pesar de los daños visibles.
“El vuelo 7598 de 21 Air sobrepasó la pista después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami alrededor de las 2 p.m., hora local”, informó la Administración Federal de Aviación en un comunicado que levantó la cadena CNN.
A partir del accidente, el Aeropuerto Internacional de Miami activó una paralización temporal de las actividades para las salidas de los vuelos. En paralelo, los equipos de emergencia comenzaron a trabajar sobre la pista y en la zona donde quedó inmovilizada la aeronave.
“Las unidades llegaron y encontraron un avión que se había incendiado como consecuencia de este accidente, con intensas llamas y humo”, indicó el Cuerpo de Bomberos y Rescate de Miami-Dade, que informó que la aeronave impactó contra varios vehículos.
Un avión de carga que realizaba envíos para Amazon y DHL
La investigación quedó en manos de las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos, que deberán determinar si el Boeing sufrió una falla mecánica, un despiste durante el aterrizaje u otra circunstancia que derivó en el accidente.
La compañía realiza vuelos de cara para empresas como Amazon y DHL. “Esta es una situación que se desarrolla rápidamente y todavía estamos recopilando detalles. Trabajamos de cerca con las autoridades y los funcionarios locales para entender exactamente qué ocurrió”, dijo Kelly Nantel, portavoz del gigante del e-commerce en un mensaje a la cadena CNN.
Mientras tanto, el caso continúa en desarrollo y se esperan nuevas precisiones sobre el estado de la tripulación y el impacto operativo en uno de los aeropuertos más transitados del país.