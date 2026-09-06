Miami: un avión de carga de Boeing se salió de pista, chocó contra vehículos y se incendió

La aeronave realizaba vuelos para Amazon y DHL. Las autoridades estadounidenses intentan dilucidar los motivos del siniestro.

El avión terminó cruzado sobre una autopista y las autoridades debieron cortar el tránsito.

Un avión de carga Boeing 767 de la empresa Prime Air protagonizó un accidente este domingo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Miami , EEUU. Por causas que aún se desconocen, la aeronave terminó atravesada sobre una autopista y envuelta en llamas.

La aeronave había despegado de San Juan, Puerto Rico, y estaba culminando su viaje hacia la ciudad del estado de Florida cuando se produjo el siniestro por causas que se están siendo investigadas por las autoridades estadounidenses. El accidente obligó a interrumpir temporalmente las operaciones aéreas.

Testigos captaron el momento en que una densa columna de humo negro y fuego salía de parte del fuselaje . A su alrededor, los vehículos permanecían detenidos ante la sorpresa del hecho. El carguero quedó mayormente intacto a pesar de los daños visibles.

“El vuelo 7598 de 21 Air sobrepasó la pista después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami alrededor de las 2 p.m., hora local” , informó la Administración Federal de Aviación en un comunicado que levantó la cadena CNN.

A partir del accidente, el Aeropuerto Internacional de Miami activó una paralización temporal de las actividades para las salidas de los vuelos. En paralelo, los equipos de emergencia comenzaron a trabajar sobre la pista y en la zona donde quedó inmovilizada la aeronave.

“Las unidades llegaron y encontraron un avión que se había incendiado como consecuencia de este accidente, con intensas llamas y humo”, indicó el Cuerpo de Bomberos y Rescate de Miami-Dade, que informó que la aeronave impactó contra varios vehículos.

Un avión de carga que realizaba envíos para Amazon y DHL

La investigación quedó en manos de las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos, que deberán determinar si el Boeing sufrió una falla mecánica, un despiste durante el aterrizaje u otra circunstancia que derivó en el accidente.

La compañía realiza vuelos de cara para empresas como Amazon y DHL. “Esta es una situación que se desarrolla rápidamente y todavía estamos recopilando detalles. Trabajamos de cerca con las autoridades y los funcionarios locales para entender exactamente qué ocurrió”, dijo Kelly Nantel, portavoz del gigante del e-commerce en un mensaje a la cadena CNN.

Mientras tanto, el caso continúa en desarrollo y se esperan nuevas precisiones sobre el estado de la tripulación y el impacto operativo en uno de los aeropuertos más transitados del país.