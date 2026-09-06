Los contactos se producen tras el encuentro de los emisarios de Donald Trump con Vladimir Putin en Moscú, en un nuevo intento de Washington por reactivar las negociaciones y avanzar hacia un acuerdo diplomático.

Los enviados de EEUU advirtieron que Rusia y Ucrania deberán hacer "concesiones" para terminar la guerra.

Los enviados de EEUU , Jared Kushner y Steve Witkoff , mantuvieron este domingo una reunión con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky , en Kiev, en el marco de los esfuerzos de la administración de Donald Trump para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra con Rusia.

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Tras el encuentro, Witkoff calificó las conversaciones de “muy significativas” y aseguró que Washington está “muy animado” a continuar con el diálogo. Kushner, yerno de Trump, sostuvo que el viaje permitió “despejar nuevas pistas para avanzar” y afirmó que la delegación estadounidense aprendió “mucho” durante su visita.

Witkoff remarcó que Rusia y Ucrania deberán hacer “concesiones” y reducir sus diferencias para alcanzar una solución diplomática. “Creemos que contamos con los elementos necesarios para lograrlo”, afirmó, aunque reconoció que el proceso será “muy difícil”.

Tras la reunión con Zelensky, los enviados estadounidenses mantuvieron otro encuentro con la delegación ucraniana y responsables de seguridad de Reino Unido, Francia y Alemania . El mandatario ucraniano destacó la presencia de los aliados europeos y aseguró: “Estamos todos en el mismo bando”.

La visita se produjo un día después de que Witkoff y Kushner se reunieran con el presidente ruso, Vladímir Putin , en Moscú. Si bien ambos funcionarios habían viajado previamente a Rusia, fue su primer viaje a Kiev desde el inicio de la invasión en febrero de 2022.

La visita se produjo un día después de que Witkoff y Kushner se reunieran con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Moscú.

La delegación estadounidense llegó a la capital ucraniana en tren, debido a que el espacio aéreo del país permanece cerrado por la guerra. Zelensky recibió a los enviados y, antes de las conversaciones, les mostró la histórica catedral de Santa Sofía.

El presidente ucraniano también confirmó que Ucrania, Europa y Estados Unidos volverán a reunirse próximamente para continuar las negociaciones.

Trump busca avanzar con su propuesta de paz

Los contactos forman parte del intento de la Casa Blanca de reactivar las negociaciones entre Moscú y Kiev. Un funcionario estadounidense había señalado que Witkoff y Kushner discutieron con Putin “planes sustantivos” que podrían anunciarse en las próximas semanas.

Trump había asegurado que sus enviados llevaban a Moscú y Kiev una “propuesta” para poner fin a los combates, aunque la Casa Blanca todavía no difundió los detalles del plan.

Mientras continúan las gestiones diplomáticas, los combates siguen en distintos puntos del frente. Ucrania informó que Rusia lanzó durante la noche 108 drones y misiles, mientras Moscú aseguró haber derribado 258 drones ucranianos. Los ataques mantienen abierto el conflicto mientras Washington busca acercar posiciones entre ambas partes.