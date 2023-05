Renunció la ministra cuestionada por Lacalle Pou y crecen las diferencias en la alianza de Gobierno

"Desde el próximo lunes, volveré a trabajar incansablemente, codo a codo desde el Parlamento, como lo he hecho por los más frágiles de nuestra sociedad toda mi vida", anunció tras hacer un repaso de su gestión.

El caso por el que es señalada Moreira comenzó a fines de 2021, cuando la cartera que dirige abrió el llamado para realizar un sorteo de viviendas ubicadas cerca de la zona céntrica de Montevideo.

Pese a esta convocatoria, la militante de Cabildo Abierto recibió por adjudicación directa un departamento de dos ambientes.

"Es de interés de la ministra Dra. Irene Moreira, que el cupo reservado del complejo sea adjudicado a la familia integrada por MM y su hija", escribió la secretaria de la funcionaria en un correo electrónico enviado al director nacional de Vivienda, Jorge Ceretta Gómez, y filtrado a los medios.

Fuentes del Ministerio de Vivienda indicaron que el procedimiento realizado no es ilegal ni incumple ninguna norma, ya que existe una reserva de departamentos para ser otorgados a personas en casos de vulnerabilidad y resaltaron que este caso cumplió con todos los requisitos.

Moreira negó ayer haber obrado de manera incorrecta y apuntó a una "operación de desprestigio" por parte de sus socios en el Gobierno.

"No hemos actuado a lo largo de estos tres años fuera de la normativa vigente", enfatizó, citada por el sitio web uruguayo Subrayado.

"Aquí no se ha violado ninguna ley, no se ha actuado bajo ningún condicionamiento político ni hemos beneficiado a ningún ciudadano en particular. Siempre hemos obrado de buena fe, amparados por un marco que se ha utilizado en toda la historia de este Ministerio, que además es de público conocimiento de todas las actuales autoridades", agregó.

"Este mismo procedimiento, fue utilizado por autoridades en los 15 años que precedieron esta administración en más de 70 oportunidades", acotó.

Sobre el caso puntual de la adjudicación de una vivienda a la militante de Cabildo Abierto, Moreira dijo: "Si hoy me lo consultan, volvería a tomar la misma decisión amparada por el marco normativo por el cual se brindó una solución habitacional en régimen de modalidad de alquiler con opción a compra en el marco del programa de licitación.

"Nadie regaló nada. La ciudadana lo tendrá que pagar por 30 años. Es jefa de familia, madre con una menor a cargo a esa fecha, con ingresos muy bajos y con una vulnerabilidad. Lo haría de nuevo", afirmó.

El miércoles pasado Moreira había reconocido que la adjudicación se dio por el cupo de reserva que existe para casos concretos.

Manini Ríos, por su parte, aseguró ayer en una conferencia de prensa que la adjudicación del inmueble fue ajustada a derecho y también consideró que la situación “lleva a pensar que esta decisión del presidente de la República no puede ser basada en este hecho puntual”.

Y dejó otras dos frases que parecieron amenazas de ruptura: “Vamos a ir a fondo” y “Capaz son otras las cosas que le quieren cobrar a Cabildo Abierto”.

El partido se reunirá el lunes para decidir los próximos pasos.

Cabildo Abierto logró en las elecciones de octubre de 2019, con Manini Ríos como candidato a la presidencia, algo más del 11% de los votos, con lo que alcanzó 3 bancas de senadores y 10 de diputados.

Para la segunda vuelta se alió con los partidos Nacional, Colorado, de la Gente e Independiente en la coalición que ahora es gobierno.

Su eventual ruptura dejaría al oficialismo con una mayoría muy ajustada en el Senado (14 bancas, contra 13 del Frente Amplio y 3 de CA) y algo más aireada en Diputados (46 de la alianza, 42 frenteamplistas, 10 de Cabildo y 1 de los ecologistas).