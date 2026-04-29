Met Gala 2026: quiénes desfilarán por las escalinatas del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York + Seguir en









Las coanfitrionas del evento benéfico que reúne a celebridades del mundo de la moda serán Venus Williams, Beyoncé y Nicole Kidman.

El evento se llevará a cabo el próximo 4 de mayo.

Famosos, modelos y figuras relevantes de este último año se preparan para el megaevento del año: la Met Gala 2026, que se celebra en el Museo Metropolitano de Arte el próximo 4 de mayo.

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Las coanfitrionas del evento benéfico que reúne a celebridades del mundo de la moda serán Venus Williams, Beyoncé y Nicole Kidman. Esto marca un hito dentro del evento, ya que será la primera vez en 10 años que Beyoncé camine por las escalinatas del MET.

Además de ellas, el comité de organización estará conformado por Zoë Kravitz y Anthony Vaccarello, junto a miembros como Sabrina Carpenter, Gwendoline Christie, Elizabeth Debicki, Paloma Elsesser, Teyana Taylor, Yseult o Lena Dunham.

¿Cuál es la temática de este año la Met Gala? En esta nueva edición del evento, la temática elegida es “Fashion is Art” —o El arte es moda—, que conecta directamente con la exposición del Costume Institute. Como todos los años, los famosos expresarán con sus outfits su versión del tema elegido. En esta ocasión, se espera una noche conceptual y teatral, con énfasis en prendas que funcionan como esculturas.

"La idea era volver a incluir el cuerpo en las conversaciones sobre arte y moda, y ensalzarlo, no eliminarlo para elevar la moda a forma de arte", declaró Andrew Bolton, comisario jefe del Costume Institute, sobre la noche del Met. "Estas combinaciones están organizadas en una serie de tipos de cuerpos temáticos que reflejan su omnipresencia y resistencia a través del tiempo y las culturas", añadió.

Lista de invitados de la Met Gala Al igual que en años anteriores, la lista de invitados estará conformada por; Kendall Jenner, Bad Bunny, Nicole Kidman, Zendaya, Kim Kardashian, Beyoncé, Anne Hathaway, Rosalía, Miley Cyrus, Donatella Versace y Kris Jenner. Se le sumarán figuras nuevas como Alex Consani, Sabrina Carpenter y Adut Akech. Los deportistas Lewis Hamilton, Serena Williams y Venus Williams; y las cantantes Doja Cat, Cardi B y Megan Thee Stallion. Por último, nombres como Gigi Hadid, Hailey Bieber, Zoë Kravitz, Michael B. Jordan, Sam Smith, Lisa y Cara Delevingne.