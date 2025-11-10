Donald Trump indultó a Rudy Giuliani y más de 70 acusados de intentar anular el resultado de elecciones en 2020







El nombre que más resonó de la lista fue el de Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York, que fue declarado culpable en 2023 de difundir información falsa sobre trabajadores electorales en Georgia.

Donald Trump indultó a 77 personas acusadas de intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó este lunes a 77 personas acusadas de intentar revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, donde el propio Trump perdió contra Joe Biden. Entre ellas está el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, que está siendo investigado en Arizona por interferencia electoral y en 2023 ya fue declarado culpable de difundir información falsa sobre trabajadores electorales de Georgia.

La lista de personas beneficiadas por esta medida fue difundida por Ed Martin, el abogado especializado en indultos del Gobierno, quien aseguró que Trump les concedió el indulto "total, incondicional y completo".

Uno de los nombres que más resonó fue el de Giuliani, que saltó a la fama en las décadas de 1980 y 1990 en Nueva York como fiscal antes de ser elegido alcalde de la ciudad, cargo que desempeñó durante dos mandatos (1994-2001).

En los últimos años, el exasesor de Trump tomó notoriedad por difundir teorías de la conspiración sobre las elecciones de 2020. Por difundir información falsa sobre trabajadores electorales de Georgia tuvo que pagar una multa de más de u$s145 millones.

Donald Trump indultó a figuras clave de su primera gestión Además de Giuliani, en la lista de indultados se encuentra Sidney Powell, abogada de Trump que en 2023 se declaró culpable de intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales en Georgia. Otro de los nombres que figura es el de John Eastman, que asesoró al líder republicano durante su campaña electoral en 2020.

Mark Meadows, exjefe de gabinete de la Casa Blanca durante parte del primer mandato de Trump, también recibió el perdón del mandatario, tras ser acusado de presionar a funcionarios estatales en Georgia para favorecer al ahora presidente. "Esta proclamación termina con una injusticia nacional grave perpetrada en la población americana tras las elecciones presidenciales de 2020 y continúa con el proceso de la reconciliación nacional", destaca el documento que oficializó el indulto. De todas formas, los indultos son sólo preventivos o “simbólicos” ya que aplican únicamente a cargos federales, mientras que ninguno de los nombres de la lista tiene ninguna causa abierta en la vía federal.