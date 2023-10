Rusia tilda de "venganza banal" la expulsión de dos de sus diplomáticos en EEUU

"Pedí a mis interlocutores que me explicaran exactamente de qué estaban acusados nuestros compañeros, y no recibí argumentos", lo que significa que "esto no es más que una venganza banal", declaró Antonov en un comunicado difundido en Telegram, en el que detalló que se había reunido con funcionarios estadounidenses, informó la agencia de noticias AFP.