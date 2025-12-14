Un ataque armado en una festividad de Janucá en la playa más famosa de Sidney dejó víctimas fatales, heridos y un fuerte operativo policial.

La Policía de Nueva Gales del Sur despliega un amplio operativo de seguridad en Bondi Beach tras el ataque armado.

Al menos 10 personas murieron y más de una decena resultaron heridas tras un ataque armado ocurrido este domingo durante una celebración judía de Janucá en Bondi Beach , uno de los balnearios más concurridos de Sidney, donde la Policía abatió a uno de los agresores y detuvo al segundo tras una extensa respuesta de emergencia.

El tiroteo se produjo en el extremo norte de Bondi Beach mientras se desarrollaba una celebración por el inicio de la festividad judía de Janucá. Según confirmaron las fuerzas de seguridad a la cadena, el ataque fue perpetrado por al menos dos hombres . Uno de ellos murió durante el operativo policial y el otro fue arrestado , aunque posteriormente la Policía informó que se encuentra en estado crítico.

El primer reporte oficial se emitió alrededor de las 09:45 (hora de la España peninsular y Baleares), cuando la Policía de Nueva Gales del Sur alertó sobre un “incidente grave” en la zona.

El ataque ocurrió en la playa Bondi, uno de los puntos turísticos más concurridos de Sídney.

El balance actualizado da cuenta de al menos once personas heridas (según las distintas confirmaciones oficiales), entre ellas dos agentes de policía. Los servicios de emergencia desplegaron un amplio operativo para asistir a las víctimas y trasladarlas a centros de salud cercanos.

Según los testimonios, los disparos habrían provenido de las inmediaciones del histórico Pabellón de Bondi y se extendieron durante varios minutos, lo que agravó la situación en una zona habitualmente colmada de turistas y familias durante los fines de semana.

Investigación en curso y reacción internacional

La Policía mantiene acordonada el área y estableció una zona de exclusión mientras agentes especializados analizan “varios objetos sospechosos” hallados en las inmediaciones.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, calificó lo ocurrido como “escenas impactantes y angustiosas” y confirmó que los servicios de emergencia continúan trabajando “para salvar vidas”.

ssstwitter.com_1765712201057 El hecho generó una fuerte condena y reacciones a nivel internacional.

Aunque las autoridades australianas aún no vincularon oficialmente el ataque con la celebración religiosa, el presidente de Israel, Isaac Herzog, condenó un “vil ataque terrorista contra los judíos que estaban encendiendo las primeras velas de Janucá en la playa de Bondi”. “Nuestro corazón está con ellos. El corazón de toda la nación de Israel late con fuerza en este preciso momento”, expresó.

También se pronunció la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, quien afirmó estar “horrorizada” y expresó su solidaridad con las víctimas y la comunidad judía en Australia y en el mundo.

Javier Milei repudió el ataque en Australia

l presidente Javier Milei repudió el atentado terrorista ocurrido este domingo por la mañana en Bondi Beach, en Australia, en el que dos tiradores mataron a por lo menos 10 personas durante una fiesta judía.

“Horror. Lo hacen en el inicio de JANUCA. La fiesta en la que pocos vencen a muchos. La fiesta que nos recuerda que la luz vence la oscuridad”, escribió este domingo por la mañana en su cuenta de X.

“Y esto es así ‘porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de LAS FUERZAS que vienen del CIELO’. ¡ÁNIMO!”, añadió el jefe de Estado.

El posteo llegó pocas horas después de que se conociera la noticia del incidente, por el que fue detenido uno de los agresores, que se encuentra gravemente herido. El otro fue abatido por la policía durante el tiroteo.