Balotaje en Chile: qué dijo Jeannette Jara luego de emitir su voto

La candidata oficialista pidió respeto por los resultados de la segunda vuelta, se refirió a una denuncia por mensajes irregulares y reclamó que se investigue lo ocurrido.

Jeannette Jara votó en la comuna de Conchalí y pidió que los resultados del balotaje sean respetados.

Jeannette Jara votó este domingo en el Liceo Poeta Federico García Lorca , en la comuna de Conchalí, y pidió que los resultados del balotaje presidencial sean respetados. La candidata oficialista se pronunció ante la prensa tras emitir su sufragio , habló de una denuncia presentada por su comando y llamó a cuidar la transparencia del proceso electoral.

La postulante llegó al establecimiento educativo luego de caminar desde la casa de su madre y, una vez finalizado el acto electoral, dialogó con los medios sobre el desarrollo de la jornada y el clima político previo a la definición presidencial. En ese marco, Jara puso el foco en la necesidad de preservar la institucionalidad y la confianza ciudadana en el sistema democrático.

“Que los resultados sean respetados debidamente y como corresponde” , expresó la candidata, en un mensaje dirigido tanto a los actores políticos como a la ciudadanía, en una elección marcada por la polarización y la expectativa por el resultado final.

La candidata oficialista habló con la prensa tras emitir su voto y se refirió a la denuncia por mensajes atribuidos a una empresa de gas.

Durante su contacto con la prensa, Jara también se refirió a una denuncia presentada por su comando en relación con mensajes que habrían sido enviados por una empresa de gas , con llamados a votar por su contrincante , José Antonio Kast . La candidata calificó el episodio como “un problema” y pidió que se esclarezca lo ocurrido.

Ante la explicación brindada por la compañía, que aseguró que existió un “acceso no autorizado” a su sistema de notificaciones, la postulante fue cauta pero firme. “Hay que investigar debidamente qué fue lo que ocurrió , la empresa tiene una versión, yo creo que si es efectiva, es bueno que inicie acciones legales pertinentes”, sostuvo.

Jara reclamó una investigación formal sobre la difusión de mensajes que llamaban a votar por su contrincante.

Jara insistió en la importancia de que estos hechos no queden sin respuesta y remarcó que la transparencia es clave para fortalecer la democracia, especialmente en una instancia decisiva como una segunda vuelta presidencial.

Qué dijo José Antonio Kast tras votar en la segunda vuelta

Por su parte, el candidato respaldado por la oposición, José Antonio Kast, emitió su voto en el Colegio Ana María Mogas, en la comuna de Paine, en las afueras de Santiago. Kast llegó acompañado por su esposa, María Pía Adriasola, y se mostró confiado, aunque con un tono prudente ante los medios.

jose antonio kast (1) José Antonio Kast votó en la comuna de Paine, acompañado por su esposa María Pía Adriasola, y habló con la prensa tras emitir su sufragio. X: @joseantoniokast

“Vamos a dejar la vida por reconstruir nuestra patria. Ese compromiso es total”, afirmó el candidato, al tiempo que aclaró que ese escenario se daría “en caso de que salga electo”.

Consultado sobre el vínculo con Argentina, Kast destacó la relación bilateral y aseguró: “Con Argentina vamos a tener las mejores relaciones, yo conozco al presidente Milei”.

Gabriel Boric votó por última vez como presidente de Chile y descartó plebiscito a su gestión

Más temprano, el presidente Gabriel Boric emitió su voto en Punta Arenas, en el marco de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile, y remarcó que fue la última vez que sufraga como jefe de Estado. Tras hacerlo, descartó que la jornada electoral funcione como un plebiscito a su gestión.

Boric votó en el Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, en la ciudad de Punta Arenas, mientras el país define a su próximo presidente entre la candidata oficialista Jeannette Jara y el postulante opositor José Antonio Kast, del Partido Republicano. La jornada se desarrolla con mesas habilitadas en todo el territorio nacional y en el exterior.

gabriel boric Gabriel Boric emitió su voto en el Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, en Punta Arenas. X: @GabrielBoric

Luego de sufragar, el Presidente se refirió al significado del acto y subrayó su carácter institucional. “Hoy por última vez como Presidente de la República he ejercido mi derecho a voto, una oportunidad para recalcar que este derecho y deber no debemos darlo nunca por sentado, debemos protegerlo, respetarlo y honrarlo”, expresó.

Consultado sobre si el resultado de la elección puede interpretarse como una evaluación de su administración, Boric fue categórico al descartar esa lectura. “Yo no creo que esto se trate de un plebiscito al Gobierno o no”, afirmó.