Brutal ataque en Australia: las estremecedoras imágenes del incidente en una fiesta judía que recorren el mundo + Seguir en









Las imágenes registraron el instante exacto en que una celebración se convirtió en tragedia y el terror se apoderó de la escena.

Las imágenes del brutal ataque en una playa de Australia ocurrido este sábado recorrieron el mundo en cuestión de minutos. En los videos que se viralizaron por las redes sociales gracias a varios testigos del ataque, muestran a la multitud dispersarse en desorden, personas corriendo entre gritos, objetos abandonados en el suelo y cuerpos tendidos mientras los servicios de emergencia intentan abrirse paso. Los responsables del tiroteo, que causó hasta ahora 12 muertos y casi 30 heridos, fueron abatidos por la policía e identificados por las fuerzas de seguridad.

Las cámaras captaron también los instantes posteriores: sirenas, paramédicos trabajando contrarreloj, gente abrazada en shock y miradas perdidas que buscan respuestas. No hay música ni consignas religiosas, sólo silencio cortado por órdenes breves y el ruido constante de los helicópteros sobrevolando la zona. Cada imagen refuerza la dimensión del ataque y la vulnerabilidad de un evento comunitario convertido en blanco del terror.

Imágenes sensibles: cómo fue el momento del ataque en Australia video ataque terrorista australia 1 video ataque terrorista australia 2 Las imágenes funcionan como testimonio brutal de lo ocurrido. Son fragmentos que condensan el miedo, el desconcierto y el dolor de una jornada que debía ser de celebración y terminó marcada por la violencia en Sidney, durante los festejos de Jánuca.

video ataque terrorista australia 3

video ataque terrorista australia naveed akram disparando 4 video ataque terrorista australia 5

Temas Australia

Terrorismo

Ataques