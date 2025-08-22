Sigue la pelea con la Fed: ahora Donald Trump afirmó que despedirá a la gobernadora, Lisa Cook

El presidente de EEUU aseguró que la desplazará del cargo si no presenta la renuncia. Días atrás, un funcionario de su gobierno la acusó de falsificar documentos para adquirir un préstamo y habló de un potencial fraude.

El presidente de EEUU, Donald Trump, se prepara para despedir a una de las gobernadoras de la Fed, Lisa Cook , luego de que se conociera una denuncia de presunto fraude hipotecario. El miércoles, el magnate la instó a renunciar. Desde entonces, la Reserva Federal ha mantenido el silencio.

En una carta a la Fiscal General, Pam Bondi, el director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda, William Pulte, afirmó que Cook "falsificó documentos bancarios y registros de propiedad para adquirir términos de préstamo más favorables , potencialmente cometiendo fraude hipotecario".

Luego de conocerse la denuncia, Trump planteó que Cook "debe renunciar". Mientras que este viernes, en diálogo con la prensa, ante la consulta sobre si avanzará con su despido, no dudó en asegurar: "Sí, la voy a despedir si ella no renuncia. Lo que hizo está mal".

Este jueves, Pulte habló con la cadena Fox Business Network y dijo que creía que "el presidente tiene una amplia causa para despedir a Lisa Cook". El único motivo por la que un miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed puede ser despedido es "por causa judicial" o alguna forma de irregularidad.

El miércoles, Cook respondió a Trump y Pulte en una declaración. "Me enteré por los medios de comunicación que el director de la FHFA, William Pulte, publicó en las redes sociales que estaba haciendo una referencia criminal basada en una solicitud de hipoteca de hace cuatro años, antes de que me uniera a la Reserva Federal. No tengo intención de ser intimidada para renunciar a mi cargo debido a algunas preguntas planteadas en un tuit ".

lisa cook

Además, agregó que tiene la intención de "tomar en serio cualquier pregunta sobre mi historial financiero como miembro de la Reserva Federal y, por lo tanto, estoy recopilando la información precisa para responder a cualquier pregunta legítima y proporcionar los hechos".

La avanzada de Trump y Pulte contra Cook son los últimos de una campaña de presión de larga duración de la Casa Blanca contra la Reserva Federal y sus altos funcionarios en busca de tasas de interés más bajas.

La destitución de Cook de la Reserva Federal abriría un tercer escaño para un designado por Trump. En los próximos meses, Trump nominará a un nuevo presidente de la Reserva Federal, así como a un gobernador. Ambos funcionarios tendrían una votación permanente sobre el comité de 12 miembros de fijación de tasas de la Reserva Federal. Michelle Bowman y Christopher Waller, los designados por Trump, ya están sentados en la junta de la Fed.

El Departamento de Justicia de EEUU investigará a Cook y pedirá su destitución

El Departamento de Justicia de EEUU investigará a Cook. A la par, un alto funcionario informó al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, de la pesquisa e instó a destituirla, informó Bloomberg News el jueves.

Una carta a Powell al funcionario del Departamento de Justicia, Ed Martin- quien dirigió investigaciones similares- dice que el caso de Cook "requiere un examen más detenido".

"En este momento, le animo a que destituya a la señora Cook de su Consejo. ¡Háganlo hoy antes de que sea demasiado tarde! Después de todo, ningún estadounidense cree que sea apropiado que ella sirva durante este tiempo con una nube sobre ella", apuntó Martin.