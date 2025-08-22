Golpe a Trump: jueza ordena el cierre de la cárcel para inmigrantes "Alligator Alcatraz"

Revés para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que deberá reinstalar a los inmigrantes ilegales detenidos en Alligator Alcatraz por la demanda interpuesta por ambientalistas.

La jueza federal Kathleen Williams emitió una orden para detener la expansión de"Alligator Alcatraz", el centro de detención para inmigrantes creado por el presidente Donald Trump y ordenó su desmantelación en un plazo límite de 60 días . La magistrada hizo lugar de forma parcial a la demanda interpuesta por Amigos de los Everglades, el Centro para la Diversidad Biológica y la Tribu Miccosukee al considerar que las instalaciones ocupan parte de un área protegida. Además, la jueza además prohíbe el ingreso de nuevos migrantes.

Alligator Alcatraz se encuentra en la Reserva de la Biosfera de la UNESCO y Patrimonio Mundial, que la tribu nativa de los Miccosukee considera sagrada, por lo que la jueza Williams consideró que las instalaciones de Alligator Alcatraz violan la ley. El dictamen tiene un correlato político que se traduce en un golpe certero a la política migratoria de Trump .

Sin embargo, tan pronto como se conoció el fallo, el estado de Florida presentó una apelación y el portavoz Alex Lanfranconi aseguró que :" Las deportaciones continuarán hasta que mejore la moral ".

El fallo de la jueza no tardó en celebrarse rápidamente por quienes aseguran un grave daño ambiental en la zona en la que opera la cárcel de Donald Trump . La directora ejecutiva de Friends of the Everglades, Eve Samples dijo en un comunicado: "Envía un claro mensaje de que las leyes ambientales deben ser respetadas por los líderes en los niveles más altos de nuestro gobierno , y que hay consecuencias por ignorarlas".

Por su parte, Talbert Cypress, quien preside la tribu Miccosukee y por ende, parte demandante, aseguró: "Siempre defenderemos nuestra cultura, nuestra soberanía y los Everglades".

Las razones del fallo contra Alligator Alcatraz

La demanda contra Alligator Alcatraz indicaba que la cárcel está emplazada específicamente en medio del Parque Nacional de los Everglades. La orden emitida permite que se hagan modificaciones o reparaciones en la construcción que ya está hecha, pero "únicamente con el propósito de aumentar la seguridad o mitigar riesgos ambientales o de algún otro tipo en el lugar". Además, prohíbe que lleven más detenidos a la instalación de aquellos que ya están en el lugar.

Sin embargo, para algunos grupos ambientalistas el fallo no es suficiente y aseguran que es necesario que se interrumpa toda operación en el lugar en cumplimento de las leyes ambientales. La demanda realizada por estos grupos enfatiza que se pone en riesgo humedales en los que habita la flora y fauna protegida.

Alcatraz de los Caimanes.jpg Vista aérea de Alligator Alcatraz, en Florida.

Trump deberá desmantelar la cárcel en un plazo de 60 días

Con un plazo dispuesto de sesenta días, la jueza ordenó a l gobierno de Donald Trump que disminuya la población de la cárcel y transfieran a los presos a otras instalaciones carcelarias. Una vez realizado el proceso de disminución de detenidos, se deben quitar las cercas, la iluminación y los generadores que hay en el lugar.

La jueza, además, aseguró que les otorga de esa manera el tiempo suficiente para que se sometan a las evaluaciones ambientales que se requieren para hacer semejante construcción. Y apuntó directo contra las caras visibles de la política: "Cada gobernador de Florida, cada senador de Florida y un sinnúmero de figuras políticas locales y nacionales, incluidos presidentes, han prometido públicamente su apoyo inequívoco a la restauración, conservación y protección de los Everglades".

La cárcel había sido construida en tiempo récord hace casi dos meses y cuenta con casi tres mil detenidos, quienes afirman que la comida que les dan tiene gusanos y que los baños no funcionan correctamente. Además, las aguas de residuos inundan los pisos y hay insectos por todos lados. Es tan dura la estadía en aquel lugar, que pasan días sin bañarse o sin recibir medicamentos y solo pueden comunicarse con sus abogados o seres queridos por teléfono.