Scott Bessent celebra los avances en las conversaciones sobre IA con China, ¿qué sigue?

Se prevé que la inteligencia artificial y otros temas similares sean cuestiones importantes en la cumbre de esta semana entre el presidente Trump y Xi Jinping, el máximo líder de China.

Último encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping en el Aeropuerto Internacional de Gimhae en Busan, Corea del Sur, el jueves 30 de octubre de 2025.

Soy Andrew. Les propongo algo para reflexionar. Si el presidente Donald Trump y el máximo líder chino, Xi Jinping —quien se espera que visite la Casa Blanca esta semana— llegaran a un acuerdo sobre la seguridad de la IA e incluso sobre una posible ralentización del desarrollo de esta tecnología , ¿creeríamos que el acuerdo es genuino?

Sam Altman , de OpenAI , sugirió recientemente que Trump y Xi podrían ganar el Premio Nobel de la Paz por alcanzar un acuerdo de ese tipo. Pero, ¿estaríamos constantemente preocupados de que China estuviera infringiendo las normas? ¿Y cómo podríamos verificarlo?

Dicho todo esto, es probable que tal acuerdo sea improbable, dado que Trump calificó recientemente de "farsa" las preocupaciones sobre la seguridad de la IA.

El mundo sigue lidiando con las advertencias sobre los peligros de la inteligencia artificial, incluso por parte de quienes desarrollan esta tecnología.

El tema también fue central en las conversaciones entre funcionarios estadounidenses y chinos durante el fin de semana, antes de la visita prevista del presidente Xi Jinping a Washington esta semana.

China y Estados Unidos debatieron la creación de una especie de "teléfono rojo" de la era de la IA, mediante el cual los países podrían alertarse mutuamente sobre cuestiones de seguridad nacional relacionadas con esta tecnología.

Foto: @SecScottBessent

Esta decisión se produjo cuando expertos, entre ellos Dario Amodei de Anthropic, afirmaron que cualquier esfuerzo significativo para hacer que la IA sea más segura requeriría cooperación global.

“Creemos que, al igual que con cualquier actividad transfronteriza, es muy importante pasar de la opacidad a una mayor transparencia entre la primera y la segunda potencia mundial en inteligencia artificial”, declaró el domingo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, tras las reuniones.

Washington y Pekín siguen en desacuerdo sobre muchos temas importantes relacionados con la IA. Amodei y varios funcionarios del gobierno estadounidense abogan por controles estrictos sobre las exportaciones de chips a Pekín para frenar el crecimiento de los laboratorios de IA chinos.

Por su parte, China ha sugerido que los esfuerzos por frenar su industria nacional de IA forman parte de un "manual de estrategia de la Guerra Fría", incluso cuando algunos de sus altos funcionarios advierten que la tecnología podría amenazar el dominio del Partido Comunista Chino.

Se prevé que la IA sea un tema central en la reunión del presidente Trump con Xi. “Lo más importante es empezar a hablar, y por eso hemos establecido el diálogo sobre IA”, declaró Bessent al Financial Times. “Probablemente nos reuniremos de nuevo en dos meses”.

Las conversaciones sobre seguridad no parecen haber mermado el interés en la salida a bolsa de Anthropic. Según The Times, la compañía de Amodei podría aspirar a recaudar más de 100.000 millones de dólares con la oferta, alcanzando quizás una valoración de 2 billones de dólares. Esto la convertiría en la mayor salida a bolsa de la historia.

Según informa The Times, la firma prevé alcanzar más de 100.000 millones de dólares en ingresos anualizados para finales de año, casi el doble de lo registrado en julio. Ejecutivos y banqueros de la compañía se han reunido con potenciales inversores antes de la oferta pública inicial, que podría tener lugar en noviembre.

En otras noticias sobre IA: Se han revelado pocos detalles sobre la propuesta de Trump del fin de semana para crear una "Fuerza de IA". Además, The Washington Post analiza en profundidad las inversiones de la familia Trump en IA , mientras el presidente se resiste a las peticiones de frenar el desarrollo de esta tecnología.

Esto es lo que está pasando

Las negociaciones para llegar a un acuerdo impulsan el precio de las acciones de Paramount. Según The Wall Street Journal, que cita fuentes anónimas, los ejecutivos de Paramount estarían sopesando una inversión de 1.500 millones de dólares en producción en California, mientras la compañía negocia con los estados que la demandan por su planeada adquisición de Warner Bros. Discovery. Según The Times, otras concesiones que supuestamente se están discutiendo incluyen la venta de canales de cable y medidas para proteger la independencia editorial de CNN.

El presidente Trump y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se reunirán el lunes en Gracie Mansion. La reunión tendrá lugar antes del discurso que el presidente tiene previsto pronunciar el martes en la Asamblea General de la ONU, y no sería la primera vez que se reúnen. En la agenda figuran "asuntos que afectan a la ciudad de Nueva York y a sus habitantes", según declaró una vocera de Mamdani a The Times.

CNN, MS NOW y Politico anunciaron que demandarán al gobierno de Trump. Esta acción se produjo después de que el presidente de EEUU les prohibiera el acceso a la Casa Blanca por una cobertura que calificó de negativa. Las empresas argumentan que la prohibición viola sus derechos amparados por la Primera Enmienda.

La élite empresarial de Nueva York se reúne con un experto en inteligencia artificial. Jacob Coxon, antiguo investigador de Anthropic que dio la voz de alarma sobre los riesgos de la inteligencia artificial, se reunió virtualmente hace poco con decenas de los principales líderes empresariales de la ciudad de Nueva York en un encuentro organizado por Partnership for New York City, según informaron a Lauren Hirsch cuatro personas con conocimiento del evento.

La reunión, que según uno de los asistentes fue probablemente una de las más concurridas del grupo en los últimos tiempos, demuestra la urgencia que tiene la IA para las empresas estadounidenses.

¿Qué es la Partnership? Es un grupo de presión que representa a más de 300 empresas, y entre los miembros de su junta directiva se encuentran Larry Fink de BlackRock, Jamie Dimon de JPMorgan Chase, Arvind Krishna de IBM y Lynn Martin del NYSE Group.

Es raro que la asociación reciba a alguien como Coxon. El grupo, cuyos presidentes son Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer, y Rob Speyer, de Tishman Speyer, suele reunirse con ejecutivos o políticos que pueden ofrecer información sobre políticas que afectan directamente a las empresas de Nueva York.

Pero Coxon fue invitado a hablar sobre temas más amplios ante una audiencia estimada de más de 100 personas.

Uno de los asistentes comentó a DealBook que le recordaba a las actualizaciones que Bourla hacía al grupo durante la pandemia del coronavirus, otro momento de profunda incertidumbre que tuvo consecuencias globales potencialmente enormes.

Los ejecutivos interrogaron a Coxon en lo que fue principalmente una sesión de preguntas y respuestas. Los temas incluyeron los riesgos de ciberseguridad que plantea la IA; el altruismo efectivo, el movimiento al que se adhieren muchos ejecutivos de IA preocupados por la seguridad; y cuál sería la regulación apropiada, así como si se necesitaba un marco global.

Temas que no fueron el foco de la reunión: el posible impacto de cualquiera de estos asuntos en la salida a bolsa prevista de Anthropic.

Depositphotos

Los asistentes comentaron a DealBook que las respuestas de Coxon coincidían en gran medida con lo que había dicho públicamente. (Algunos también comentaron que les sorprendió lo joven que parecía. Tiene 27 años).

“La Alianza mantuvo una reunión productiva, donde nuestros miembros pudieron plantear preguntas sobre el futuro de la industria de la IA”, declaró un portavoz del grupo a DealBook. “Esperamos seguir dialogando sobre este importante tema”. Un portavoz de Coxon no respondió a la solicitud de comentarios.

¿Más alto durante más tiempo?

Los precios del petróleo registraron un descenso el lunes por cuarta sesión consecutiva. Sin embargo, no se vislumbra un alivio a corto plazo, ya que la reanudación de los enfrentamientos entre la milicia hutí, respaldada por Irán, y Arabia Saudita amenaza con perturbar aún más el transporte marítimo mundial y las exportaciones de combustible.

La crisis energética está agravando una crisis global de asequibilidad que podría llevar a los bancos centrales de todo el mundo a seguir subiendo los tipos de interés. Esto ocurre mientras el presidente Trump se enfrenta a presiones para unirse a los ataques saudíes contra los hutíes, lo que podría abrir un nuevo frente en la guerra de Irán.

Lo último:

El crudo Brent, la referencia internacional del petróleo, cotizó en torno a los 101 dólares el lunes.

El precio medio del diésel en Estados Unidos alcanzó los 6,51 dólares el lunes, según la AAA, lo que supone un aumento de casi el 17% con respecto al mes anterior.

La rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años, que sirve de base a muchos préstamos comerciales y que ha aumentado en consonancia con los precios del petróleo, se situó en torno al 4,96 por ciento el lunes.

La escasez de combustible podría empeorar. Costco ha comenzado a limitar la venta de una marca de aceite sintético para motores a una compra por cliente por semana, debido a la falta de suministro global, según informa The Financial Times. Otros minoristas estadounidenses han aumentado drásticamente los precios del aceite para motores, mientras que otros luchan por asegurar sus suministros.

“Habrá algunos cortes puntuales con los que tendremos que lidiar”, dijo Mauricio Quezada, director ejecutivo de la cadena de cambio de aceite y reparación de automóviles Jiffy Lube, al The Financial Times.

Según informó Bloomberg, citando fuentes anónimas, Saudi Aramco advirtió al menos a dos refinerías de petróleo en Europa que no recibirían entregas de crudo el próximo mes.

Los funcionarios de la Reserva Federal están atentos. Los riesgos de inflación están apareciendo " en todos los aspectos de la economía ", incluido el sector servicios, según declaró Neel Kashkari, presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, a Fox News el domingo.

El lunes, el mercado de futuros estimó en un 53% la probabilidad de que la Reserva Federal vuelva a subir los tipos de interés en su reunión del próximo mes.

Qué tener en cuenta:

Trump declaró a Fox News durante el fin de semana que "probablemente" estaría dispuesto a reunirse con Masoud Pezeshkian, presidente de Irán, durante la Asamblea General de la ONU que se celebra esta semana en Nueva York.

Juego de culpas de criptomonedas

La industria de las criptomonedas ha estado en auge durante gran parte del segundo mandato del presidente Trump. Pero el lobby sufrió un duro golpe la semana pasada cuando la Ley de Claridad, una legislación potencialmente favorable a las empresas que contaba con su respaldo, se estancó en el Senado. Este revés ya ha provocado acusaciones mutuas, algunas de las cuales van dirigidas al magnate de las cripto Brian Armstrong, según informa The Wall Street Journal .

Armstrong, director ejecutivo de la plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase, participó activamente en las negociaciones en el Capitolio. Mientras Armstrong luchaba por una versión del proyecto de ley que le resultara más favorable, los políticos se fueron cansando, según informó The Journal, citando fuentes anónimas.

Los asesores del Senado de ambos partidos estaban exasperados con el lobby de las criptomonedas y, especialmente, con Armstrong y su equipo, que seguían ejerciendo su influencia para obtener concesiones que consideraban beneficiosas para Coinbase y para el sector.

Según las fuentes, las negociaciones se acaloraron tanto que, a principios de este año, el personal de la senadora Cynthia Lummis (republicana por Wyoming), una de las principales artífices del proyecto de ley y una de las mayores aliadas de las criptomonedas en el Congreso, comenzó a negarse a reunirse con un miembro del equipo de cabildeo de Armstrong.

A pesar del fracaso del proyecto de ley, Armstrong no parece dispuesto a ceder. En una publicación en redes sociales durante el fin de semana, criticó a The Journal antes de la publicación del artículo por "culpar a Coinbase y a mí personalmente de que la Ley CLARITY no se aprobara".

También defendió sus gestiones de cabildeo: “Me enorgullece haberlo hecho y lo volvería a hacer, porque ayudó a crear un proyecto de ley mejor. Un paso más en el camino”.

En noticias relacionadas: Fairshake, un poderoso super PAC de la industria, ha iniciado una campaña publicitaria de 30 millones de dólares contra el exsenador Sherrod Brown de Ohio, un demócrata que se postula nuevamente para la Cámara, informa The Times, mientras la industria apunta a un partido al que culpa de haber contribuido al fracaso de la Ley de Claridad.

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