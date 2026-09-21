Xi Jinping visitará EEUU en plena tensión con Donald Trump por aranceles e inteligencia artificial + Agregar ámbito en









El presidente chino llegará a Washington el miércoles y permanecerá allí hasta el viernes. Será la segunda cumbre entre ambos mandatarios este año, en un contexto marcado por disputas comerciales y tecnológicas.

China confirma la visita de Xi Jinping a Estados Unidos esta semana.

Xi Jinping, viajará a Estados Unidos entre el 23 y el 25 de septiembre para reunirse con Donald Trump, según confirmó este lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores de China. El encuentro se dará en medio de varios conflictos abiertos entre Washington y Pekín, entre ellos las disputas comerciales, los aranceles y la competencia por la inteligencia artificial.

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El presidente chino viajará por invitación de su par estadounidense. Será la segunda reunión entre ambos en 2026, después de la visita de Trump a Beijing en mayo.

También será la tercera vez que se encuentren desde que el republicano volvió a la Casa Blanca en enero de 2025.

El portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, expresó que el objetivo será avanzar en el diálogo bilateral y manejar las diferencias entre ambos países. En ese sentido, afirmó que Pekín "trabajará con EEUU para enriquecer el contenido de la relación de estabilidad estratégica constructiva entre China y EEUU, reforzar el diálogo y la cooperación y gestionar adecuadamente las diferencias".

China y EEUU mantienen varios frentes abiertos. Shutterstock Aranceles y tensiones entre China y EEUU La reunión tendrá lugar mientras persisten varios puntos de conflicto entre las dos principales potencias económicas del mundo. El comercio y los aranceles siguen siendo uno de los principales focos de disputa, mientras que la competencia tecnológica sumó a la inteligencia artificial como un nuevo eje de las negociaciones.

A esto se agregan las diferencias en torno a las guerras de Irán y Ucrania y la situación de Taiwán, otro de los asuntos más sensibles de la relación bilateral. La relación comercial entre Washington y Beijing había atravesado una fuerte escalada durante 2025. En octubre de ese año, Xi y Trump acordaron una tregua después de meses de enfrentamientos por los aranceles. Ese entendimiento fue reforzado posteriormente durante la cumbre celebrada en mayo.