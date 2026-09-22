La Pampa discute la creación de un fideicomiso para financiar rutas provinciales con recursos del peaje

El proyecto impulsado por el gobernador Sergio Ziliotto fue presentado ante la Legislatura. Aseguran que el 90% de lo recaudado se destinará al mantenimiento de los caminos.

El Gobierno de La Pampa presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para regular la administración y percepción del peaje en las rutas provinciales y crear el “Fideicomiso Rutas Pampeanas” , para generar una fuente específica de financiamiento para la infraestructura vial.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati , expuso los principales puntos de la iniciativa ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Según explicó, la propuesta apunta a sostener el financiamiento de la red vial frente al crecimiento de las demandas sobre las rutas, particularmente por el aumento del tránsito pesado.

El fideicomiso funcionará bajo la órbita de Fiduciaria La Pampa S.A.P.E.M. , mientras que su Comité Ejecutivo estará integrado por los miembros del Directorio de la Dirección Provincial de Vialidad, quienes desempeñarán la función ad honorem.

El proyecto establece que, una vez descontados los gastos operativos, el 90% de los recursos recaudados por los peajes se destinará al Fondo Provincial Vial para obras de construcción, reparación, mantenimiento y conservación de las rutas provinciales. El 10% restante será distribuido entre municipios y comisiones de fomento para el mantenimiento de caminos vecinales.

Desde el Gobierno provincial destacaron la incorporación de los caminos vecinales al esquema de financiamiento, debido a su importancia para la actividad productiva, la conectividad rural y el acceso de las poblaciones a distintos servicios.

En julio, el titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) de La Pampa, Rodrigo Cadenas, recordó que el gobernador Sergio Ziliotto había realizado una serie de reclamos a la Casa Rosada con presentaciones ante Vialidad Nacional y ante el ministro Luis Caputo, en el marco del proceso de la Red Federal de Concesiones, en búsqueda de definiciones de parte de Nación.

"Hoy, ante el silencio de Nación, se avanzará en un proyecto de ley para cobrar peajes. La idea es caer contra este tránsito que no contempla ninguna producción de La Pampa sino que está vinculado con Vaca Muerta. El objetivo es que los que no tributan en La Pampa aporten a través de un peaje”, detalló el funcionario a Canal 3.

Quiénes estarán exentos

La iniciativa también contempla un régimen de exenciones. Quedarán exceptuados del pago los vehículos radicados tributariamente en La Pampa que no registren deuda del Impuesto a los Vehículos, las maquinarias agrícolas radicadas en la provincia, los vehículos de emergencia de organismos de seguridad, bomberos, salud pública y Defensa Civil, los vehículos oficiales y los servicios afectados al transporte público interurbano de pasajeros.

El proyecto fue firmado por el gobernador Sergio Ziliotto y el ministro Intronati. El esquema prevé que el fideicomiso recaude y administre los recursos provenientes del peaje, que luego serán transferidos a la Dirección Provincial de Vialidad, encargada de ejecutar las obras.

De esta manera, el Ejecutivo pampeano busca que los recursos generados por el uso de las rutas permanezcan dentro del sistema vial y tengan como destino específico la conservación y mejora de las rutas provinciales y los caminos vecinales.