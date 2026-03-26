Tensión en EEUU: acusan a Elon Musk y cargan contra Donald Trump por el futuro automotor + Seguir en









El gobernador de California, Gavin Newsom, cuestionó decisiones estratégicas y políticas que, según su visión, podrían afectar el liderazgo industrial y energético del país.

Musk y Trump, en la mira de la industria automotriz estadounidense Foto: ilustración-getty

El debate sobre el futuro de la movilidad y la energía volvió a escalar en Estados Unidos, esta vez con un cruce directo entre política e industria. El gobernador de California, Gavin Newsom, apuntó contra Elon Musk, CEO de Tesla, por lo que considera un cambio de rumbo que podría debilitar el desarrollo local.

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En declaraciones al programa The Axios Show, Newsom comenzó con elogios al comparar a Musk con Thomas Edison, pero rápidamente endureció su postura. “Me parte el corazón”, afirmó, al calificarlo como “una de las mayores decepciones” de su generación.

Según el mandatario, el giro estratégico de Tesla hacia áreas como la robótica y la inteligencia artificial implica un alejamiento del negocio de los vehículos eléctricos, un sector que el propio Musk ayudó a consolidar desde sus inicios.

El trasfondo político detrás del conflicto Más allá de sus críticas al empresario, Gavin Newsom puso el foco en la administración de Donald Trump, a la que responsabilizó por debilitar el ecosistema de la energía limpia. Según sostuvo, la eliminación de incentivos y políticas de apoyo impacta directamente en la competitividad del país frente a otros mercados.

Elon Musk Donald Trump.jpg Según el mandatario, el giro estratégico de Tesla hacia áreas como la robótica y la inteligencia artificial implica un alejamiento del negocio de los vehículos eléctricos, un sector que el propio Musk ayudó a consolidar desde sus inicios. El gobernador advirtió que este escenario podría tener consecuencias en la cadena de suministro, la industria automotriz y la seguridad económica a largo plazo, llegando a definir la situación como “un autogol” para el futuro.

Además, Newsom marcó una contradicción en la postura de Musk, al señalar que, pese a sus diferencias públicas con California, la empresa continúa beneficiándose de incentivos fiscales del estado. El cruce refleja una tensión creciente entre decisiones empresariales y políticas públicas, en un momento donde el liderazgo tecnológico global está en plena disputa.