Irán evalúa la propuesta de alto el fuego, pero niega diálogo con EEUU

Irán asegura que analiza una propuesta estadounidense para terminar la guerra, aunque niega diálogos, mientras EEUU insiste en contactos y disposición a un acuerdo.

Irán asegura que solo intercambia mensajes a través de intermediarios y descarta negociaciones directas con Washington.

Irán revisa un plan estadounidense de alto el fuego , aunque asegura que no mantiene conversaciones directas con Washington. Mientras tanto, el presidente Donald Trump afirmó que los líderes iraníes “están desesperados por llegar a un acuerdo” para poner fin a casi cuatro semanas de combates , en un momento de creciente tensión económica y humanitaria global.

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El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, afirmó que no existe un diálogo formal con Estados Unidos , aunque se han intercambiado mensajes mediante intermediarios. “Los mensajes que se transmiten a través de nuestros países amigos y nuestra respuesta declarando nuestras posiciones o emitiendo las advertencias necesarias no se llaman negociación ni diálogo” , señaló en una entrevista con la televisión estatal.

Trump, por su parte, indicó en Washington: “Los líderes iraníes están negociando , por cierto, y tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo , pero tienen miedo de decirlo porque serán asesinados por su propio pueblo. También tienen miedo de ser asesinados por nosotros” . No precisó con quién mantiene contacto Estados Unidos, mientras miles de personas murieron desde que EEUU e Israel atacaron Irán el 28 de febrero.

El presidente de EEUU aseguró que los líderes iraníes “tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo”, pese a las negativas de Teherán.

El conflicto generó la peor crisis energética de la historia. El estrecho de Ormuz , que transporta una quinta parte del petróleo y gas natural licuado mundial, está prácticamente cerrado , afectando cadenas de suministro y encareciendo bienes y servicios. Sultan Al Jaber, CEO de ADNOC (Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi) , calificó esta situación como “terrorismo económico”.

Una propuesta estadounidense de 15 puntos, enviada a Irán vía Pakistán, exige la reapertura del estrecho, la eliminación de reservas de uranio enriquecido y recortes en programas de misiles y financiación a aliados regionales. Israel expresó dudas sobre la aceptación iraní y busca que cualquier acuerdo preserve su derecho a ataques preventivos. Teherán pidió que Líbano se incluya en las negociaciones.

estrecho de ormuz El estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado, afectando el transporte global de petróleo y gas.

Irán rechazó el plan de Donald Trump y fijó sus propias condiciones

Irán rechazó la propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra y estableció sus propias condiciones para negociar, en un nuevo capítulo de tensión diplomática que aleja cualquier acuerdo inmediato y mantiene la incertidumbre sobre el conflicto en Medio Oriente.

Según informó la televisión estatal Press TV, el régimen iraní consideró “excesivo” el plan de 15 puntos impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, que había sido enviado a través de canales diplomáticos. Una fuente oficial sostuvo que la iniciativa está “alejada de la realidad del fracaso de Estados Unidos en el campo de batalla”.

Las cinco condiciones que impone Irán

Frente al rechazo, las autoridades iraníes detallaron sus propias exigencias para avanzar hacia el fin del conflicto. Entre los principales puntos se destacan:

El cese total de las “agresiones y asesinatos” por parte de Estados Unidos e Israel.

por parte de Estados Unidos e Israel. Garantías concretas de que no se iniciará una nueva guerra.

El pago de reparaciones por los daños causados durante los ataques.

durante los ataques. El fin de los combates en todos los frentes donde operan grupos aliados.

El reconocimiento de la soberanía iraní sobre el estrecho de Ormuz como “un derecho natural y legal de Irán”.

Estas condiciones, según las fuentes citadas, marcan una línea dura por parte de Teherán y refuerzan su postura de no negociar bajo presión.

mojtaba jamenei donald trump (1) La ONU advierte sobre el riesgo de una guerra mayor y pide retomar la vía diplomática.

Impacto en mercados y acciones militares

El optimismo bursátil por un posible alto el fuego se desvaneció y los precios del petróleo volvieron a subir. Tsuyoshi Ueno, economista del Instituto de Investigación NLI, afirmó: “El optimismo respecto a un alto el fuego se ha desvanecido”. Mientras, los ataques con misiles y drones continuaron en el Golfo Pérsico y EEUU reportó haber destruido más del 90% de la capacidad de lanzamiento de misiles y drones iraníes.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que el mundo se enfrenta a una guerra de mayor envergadura: "Es hora de dejar de escalar la tensión y empezar a ascender por la vía diplomática".