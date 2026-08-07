Abelardo De la Espriella asumió en Colombia y prometió una "transformación profunda" para construir la "Patria Milagro"

El "Tigre" juró como jefe de Estado en una ceremonia que, por primera vez, se llevó a cabo fuera del Congreso. En su primer discurso anticipó que promoverá "la transformación más profunda" del país y le envió un mensaje a las organizaciones armadas: "La opción del diálogo está agotada".

Abelardo De la Espriella juró este viernes como nuevo presidente de Colombia en reemplazo de Gustavo Petro. En su primer mensaje a la Nación, anticipó que buscará llevar adelante "la transformación más profunda" en la historia del país, afirmó que comienza el tiempo "de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad" y le cerró la puerta al diálogo con las organizaciones armadas. El presidente Javier Milei estuvo presente en la asunción.

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El acto de asunción se llevó a cabo, por primera vez en la historia, en la Arena de la Universidad Santiago de Cali (USC), en lugar del Capitolio Nacional, sede del Congreso, en Bogotá. Allí, el presidente del Parlamento, Honorio Henríquez, le tomó juramento a De la Espriella y le colocó la banda presidencial, sin la ceremonia de traspaso de por medio.

“He venido a cerrar un largo capítulo de resignación nacional y a emprender junto al pueblo la transformación más profunda de nuestro destino” , señaló minutos después en su discurso inicial como presidente de Colombia, en el que marcó las pautas de lo que será su gobierno: “Desde Cali, envío un mensaje firme al pueblo colombiano: ha comenzando el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad”.

De la Espriella accedió a la primera magistratura colombiana tras derrotar en segunda vuelta celebrada el 21 de junio a Iván Cepeda, candidato apoyado por Petro. Entre los lineamientos de su futura administración, propone la "recuperación" del control territorial , el fortalecimiento de la Fuerza Pública y mayor confrontación con las organizaciones vinculadas con el narcotráfico.

El nuevo titular del Ejecutivo colombiano llega al poder con su postura de rechazo a las negociaciones con los grupos armados al margen de la ley, la promesa de reducir el tamaño del Estado, reconfigurar la relación con Israel y reactivar el sector petrolero y gasífero.

Este viernes, en su discurso, anticipó que en las próximas horas publicará un listado de organizaciones narcoterroristas y adelantó que activarán mecanismos institucionales para combatirlas con mayor fuerza. "La opción del diálogo está completamente agotada", sentenció.

En cuanto al plan económico, en su discurso planteó que promoverá las inversiones y anunció que presentará una reforma al sistema tributario. “Volveremos a ser reconocidos como un Estado serio y firme para invertir”, dijo.

De la Espriella y el giro a la derecha de América Latina

Aliado del presidente estadounidense Donald Trump, De la Espriella forma parte del nuevo giro hacia la derecha que se extiende por América Latina y que tiene en Javier Milei a su principal referente regional. El presidente argentino asistió a la ceremonia junto a Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Laura Fernández (Costa Rica), José Raúl Mulino (Panamá), Luis Abinader (República Dominicana), José Antonio Kast (Chile) y Nasry Asfura (Honduras).

En el marco de los preparativos de la asunción, el Ministerio de Defensa de Colombia desplegó un fuerte operativo con más de 11.000 efectivos con el fin de salvaguardar la seguridad del flamante mandatario y de los presentes. Al acto también asistió el rey de España Felipe VI, dos vicepresidentes, quince cancilleres y otras autoridades internacionales.

Pese a ser un importante bastión para EEUU en la reconfiguración del mapa de la derecha internacional, Trump no asistió a la juramentación. En su lugar envió al fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche. Los exmandatarios colombianos que asistieron son César Gaviria, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe e Iván Duque. También estuvo presente el titular de la FIFA, Gianni Infantino.

En paralelo a la investidura presidencial de De la Espriella se desarrollaron manifestaciones pacíficas en rechazo a su plan de gobierno. El excandidato Cepeda lideró una concentración en la ciudad de Barranquilla que calificó como una “expresión de desobediencia civil, resistencia y soberanía popular”. Allí llamó a mantener la movilización democrática para recuperar el gobierno dentro de cuatro años.

Previo a su asunción, el nuevo mandatario de Colombia habló con la prensa al momento de llegar a la sede de la Universidad Santiago de Cali. “Es un gran día para la democracia, Colombia se salvó, y vamos a construir todos la Patria Milagro”, celebró.

Los desafíos de Abelardo De la Espriella y el plan económico

La inflación será el principal desafío de su gobierno. El Banco Central colombiano elevó su pronóstico para el cierre de 2026 a 6,9 %, frente al 6,4 % estimado en abril. Según las proyecciones, el proceso de convergencia hacia la meta inflacionaria continuará durante 2027 y el indicador podría alcanzar el 3 % hacia mediados de 2028.

Para la transformación profunda que anticipó, en primer lugar De la Espriella propone un recorte de hasta el 40% en la burocracia estatal. Asimismo, ha puesto énfasis en la eliminación o fusión de múltiples entidades gubernamentales.

En un segundo aspecto, el mandatario expresó el objetivo de reducir impuestos a empresas y emprendedores con el fin de fomentar la inversión. Entre sus medidas destaca la eliminación progresiva del impuesto al patrimonio.

Además, propuso eliminar trabas burocráticas e inspecciones excesivas en entidades regulatorias como la DIAN y el Invima para "dinamizar los negocios y atraer capital externo".

En un cuarto lugar, De la Espriella afirmó que buscara reactivar las siguientes sectores de la economía:

Energía e hidrocarburos/minería (garantizando soberanía energética y reactivando la exploración)

Infraestructura y construcción

Sector agropecuario y lucha contra el hambre

Turismo

Nuevas tecnologías, innovación e inteligencia artificial

Por último, se destaca la propuesta de aumentar el crédito e internacionalización financiera, buscando bajar la tasa de interés para emprendedores e independientes.