Javier Milei participó de la asunción de Abelardo De la Espriella en Colombia

El Presidente asistió a la ceremonia realizada en la Universidad Santiago de Cali. Previamente mantuvo encuentros con el nuevo mandatario colombiano, el rey Felipe VI y el canciller israelí Gideon Sa’ar.

Javier Milei asistió a la ceremonia de juramentación y toma de posesión realizada en la Universidad Santiago de Cali.

El presidente Javier Milei participó este viernes de la ceremonia de juramentación y toma de posesión de Abelardo De la Espriella como nuevo mandatario de Colombia . El acto se realizó en la Arena de la Universidad Santiago de Cali y reunió a jefes de Estado y representantes internacionales.

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La actividad marcó el cierre de la gira regional que llevó al mandatario argentino primero a Ecuador y luego a Colombia. Durante su paso por Cali, Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y el canciller Pablo Quirno .

Antes de la asunción, el jefe de Estado mantuvo una reunión con De la Espriella, quien volvió a destacar la influencia del libertario durante su campaña electoral. “ Has sido fuente de inspiración para toda esta batalla ”, le dijo el flamante presidente colombiano.

Al recibirlo, Milei lo saludó con un “ ¡Vamos, Tigre! ”, en referencia al apodo utilizado por el dirigente durante su carrera política. “Está el tigre y el león. ¡Viva la libertad, carajo!”, respondió De la Espriella.

El colombiano también calificó al Presidente como un “faro” para su espacio político y resaltó su papel en la expansión de las fuerzas de derecha en América Latina. Milei, por su parte, sostuvo que su llegada al poder representaba “el primer paso” de una nueva etapa.

La agenda del mandatario incluyó además un encuentro con el rey Felipe VI de España en la Casa de la Cultura de Cali. De la reunión participaron Karina Milei, Quirno y representantes del Gobierno español.

Más temprano, Milei se había reunido con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, en una bilateral destinada a profundizar el vínculo con uno de los principales aliados internacionales de la administración libertaria.

La visita a Colombia se produjo después de la escala presidencial en Ecuador. Allí, Milei se reunió con su par Daniel Noboa y avanzó en la firma de acuerdos bilaterales sobre la industria automotriz, servicios aéreos, extradición, uso pacífico de la energía nuclear y combate contra la pesca ilegal.

Abelardo De la Espriella asumió la presidencia de Colombia

De la Espriella juró como jefe de Estado en reemplazo de Gustavo Petro durante una ceremonia que, por primera vez en la historia colombiana, se realizó fuera del Capitolio Nacional de Bogotá.

El presidente del Parlamento, Honorio Henríquez, fue el encargado de tomarle juramento y colocarle la banda presidencial. No hubo una ceremonia formal de traspaso con el mandatario saliente.

“He venido a cerrar un largo capítulo de resignación nacional y a emprender junto al pueblo la transformación más profunda de nuestro destino”, afirmó De la Espriella en su primer discurso como presidente.

Abelardo De la Espriella asumió en Colombia y prometió una "transformación profunda" para construir la "Patria Milagro".

El nuevo mandatario aseguró que comenzó un período de “recuperación del orden, la autoridad y la libertad” y anticipó un endurecimiento de la política de seguridad frente a las organizaciones armadas vinculadas con el narcotráfico.

En ese sentido, anunció que publicará un listado de organizaciones consideradas narcoterroristas y afirmó que utilizará los mecanismos institucionales disponibles para combatirlas. “La opción del diálogo está completamente agotada”, sentenció.

En materia económica, prometió incentivar la llegada de inversiones y presentar una reforma tributaria. Su programa incluye una reducción de la estructura estatal, una baja de impuestos para empresas y emprendedores y la reactivación de los sectores energético, minero, agropecuario, turístico y tecnológico.

De la Espriella llegó al poder después de imponerse en la segunda vuelta del 21 de junio ante Iván Cepeda, candidato respaldado por Petro. Su triunfo consolidó el giro hacia la derecha en la región y sumó un nuevo aliado político para Milei.

Entre los mandatarios presentes estuvieron Daniel Noboa, Santiago Peña, Laura Fernández, José Raúl Mulino, Luis Abinader, José Antonio Kast y Nasry Asfura. También asistieron Felipe VI, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y los expresidentes colombianos César Gaviria, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe e Iván Duque.