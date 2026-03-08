Terremoto de magnitud 6,1 en Japón: al menos tres muertos y más de 300 heridos en Osaka + Seguir en









El movimiento sísmico sacudió la ciudad de Osaka en plena hora pico de la mañana, provocó víctimas fatales, cientos de heridos, daños en viviendas y fuertes interrupciones en el transporte, mientras las autoridades mantienen la alerta por posibles réplicas.

Un fuerte terremoto de magnitud 6,1 sacudió la región occidental de Japón y dejó al menos tres personas fallecidas y más de 300 heridas en la zona de Osaka. El sismo provocó daños en viviendas, interrupciones en el transporte y escenas de alarma entre la población.

El movimiento sísmico se registró poco antes de las 8 (hora local) y tuvo un hipocentro a 13 kilómetros de profundidad en la prefectura de Osaka, en la isla de Honshu -la mayor del archipiélago nipón- y a unos 500 kilómetros al oeste de Tokio.

Si bien el temblor no activó la alerta de tsunami, fue lo suficientemente intenso como para provocar derrumbes de muros, grietas en carreteras y cortes en servicios esenciales. En este sentido, la Agencia Meteorológica (JMA) registró en un primer momento la escala de 5.9 grados, aunque luego lo actualizó en 6.1.

Víctimas y daños en la zona afectada Entre las víctimas fatales se encuentra una niña de 9 años que murió cuando un muro de concreto se derrumbó cerca de su escuela mientras se dirigía a clases. También fallecieron dos hombres de edad avanzada que quedaron atrapados tras el colapso de estructuras dentro de sus viviendas.

El sismo dejó además más de 300 personas heridas en distintas ciudades de la región de Kansai, muchas de ellas con lesiones provocadas por la caída de objetos o por accidentes durante la evacuación de edificios.

Las autoridades japonesas informaron que numerosos edificios sufrieron daños estructurales, mientras que miles de hogares quedaron sin electricidad o sin suministro de gas durante varias horas. En algunos sectores también se registraron roturas en tuberías de agua, lo que complicó la vida cotidiana de los residentes. El terremoto también provocó incendios menores y el derrumbe de paredes en viviendas antiguas, lo que obligó a desplegar equipos de rescate para inspeccionar las zonas afectadas y descartar nuevos riesgos. Por otro lado, varias líneas ferroviarias, incluidos trenes suburbanos y servicios de alta velocidad, suspendieron sus operaciones durante varias horas mientras se realizaban inspecciones de seguridad en vías y estaciones. La interrupción generó largas demoras y miles de pasajeros quedaron varados en estaciones o debieron buscar rutas alternativas para regresar a sus hogares o lugares de trabajo. Además, se registraron cancelaciones y retrasos en vuelos desde aeropuertos cercanos. Ante la posibilidad de nuevas réplicas, la Japan Meteorological Agency pidió a la población mantenerse alerta y evitar zonas de riesgo, como edificios dañados o áreas propensas a deslizamientos de tierra.

