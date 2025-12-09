Tsunami en Japón: tras un terremoto de magnitud 7,5 hay más de 100.000 evacuados y 30 heridos

El sismo ocurrió a 71 kilómetros de la costa noreste del país. Con varios servicios cancelados, las autoridades advirtieron que podrían ocurrir temblores similares o más fuertes.

Japón retiró este martes una alerta de tsunami, tras un terremoto de magnitud 7,5 que sacudió la costa noreste. El sismo dejó un saldo de más de 20 heridos y esto obligó a las autoridades a emitir órdenes de evacuación para más de 100.000 personas.

El sismo ocurrió a 71 kilómetros de la costa noreste del país, a una profundidad de aproximadamente 53 kilómetros, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), citó la CNN. Tras la actividad, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) retiró una alerta de tsunami que regía para la costa del Pacífico de Hokkaido, la prefectura de Aomori y la prefectura de Iwate .

Para la tranquilidad de la población, las olas en dichas zonas no fueron tan altas como se temía. Se observaron alturas de cerca de entre 400 y 700 milímetros, lo que llevó a la agencia a levantar el aviso para este martes.

Por otro lado, se emitieron órdenes de evacuación para más de 114.000 personas luego del terremoto, según informó la Agencia de Manejo de Incendios y Desastres de Japón para este martes temprano.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi , le confirmó a la prensa que al menos 30 personas resultaron heridas en el sismo, advirtiendo que podrían ocurrir temblores similares o incluso más fuertes. En esa línea, la JMA advirtió que existe una mínima probabilidad (del 1%) de que ocurra un “terremoto de gran escala de magnitud 8 o mayor”.

BBC

“Si bien sigue siendo muy incierto si realmente ocurrirá, creemos que es esencial tomar medidas de preparación ante desastres bajo el principio de que debemos proteger nuestras propias vidas”, indicó la agencia. El secretario jefe del gabinete, Minoru Kihara, indicó que también se reportaron cortes de energía en Aomori e Iwate.



También se vio suspendido el servicio de trenes de alta velocidad entre las zonas de Fukushima y Aomori, con algunas secciones de autopistas también cerradas. A su vez, el gobierno de la prefectura de Aomori informó que alrededor de 2.700 hogares se quedaron sin electricidad.

"Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para evaluar los daños e implementar medidas de respuesta de emergencia ante desastres, incluidas operaciones de rescate y socorro", añadió, por su lado, Kihara.

Japón emitió una alerta de tsunami por un terremoto de 7,6 en la escala de Richter

Un terremoto de magnitud 7,6 registrado frente a la costa de Japón generó este lunes una alerta de tsunami, obligando a las autoridades a activar protocolos de emergencia en varias regiones del país.

La Agencia Meteorológica de Japón informó que podrían registrarse olas de hasta tres metros en el noreste del archipiélago. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), se trata de un evento sísmico de gran intensidad, poco frecuente y con capacidad para provocar daños severos, destrucción generalizada y potencial pérdida de vidas.

El temblor se produjo a las 23.15 hora local (11.15 en Argentina) y se sintió con fuerza en distintas zonas del norte y este de Japón. El epicentro se localizó a 80 kilómetros de la costa de la prefectura de Aomori, con una profundidad de aproximadamente 50 kilómetros. Las prefecturas de Hokkaido, Aomori e Iwate permanecen bajo alerta de tsunami.