Terremoto en Colombia: países de la región, Europa y hasta el FMI ofrecieron ayuda y mensajes solidarios tras la tragedia

México, Ecuador, EEUU, Chile, Brasil, España y Francia expresaron su solidaridad con Colombia y ofrecieron asistencia tras el sismo de magnitud 7,4.

L uego del devastador terremoto de magnitud 7,4 que azotó este lunes a Colombia , países de distintas regiones y el Fondo Monetario Internacional (FMI) expresaron su apoyo y solidaridad con las familias y las instituciones afectadas por la tragedia. El movimiento se registró a las 7:34, tuvo una profundidad cercana a los 100 kilómetros y su epicentro fue ubicado cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. En el primer reporte facilitado por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella , se confirmaron 111 fallecidos y decenas de desaparecidos .

Tras hacerse eco de la noticia, uno de los primeros países de la región en ponerse a disposición de las autoridades colombianas fue México. La presidenta de aquel país, Claudia Sheinbaum , dispuso “todo el apoyo que se requiera” . “Nos enteramos hace un momento del grave sismo en Colombia. Todavía no tenemos más información, pero estamos muy atentos” , dijo la mandataria, en su rutinaria conferencia de prensa en el Palacio Nacional de México.

En la misma línea, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa , dispuso 47 rescatistas a disposición, para cooperar con su país vecino. “Toda nuestra solidaridad con Colombia y con las familias afectadas por el sismo de esta mañana. Colombia, Ecuador está con ustedes ”, escribió Noboa. El mandatario indicó que los equipos USAR (Urban Search and Rescue), están preparados para movilizarse cuando las autoridades colombianas lo soliciten.

| En su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se solidarizó con #Colombia tras el terremoto de magnitud 7.4 registrado en el país sudamericano. pic.twitter.com/YPeiGu2Omw

El temblor tuvo especial intensidad en el oeste colombiano y también fue percibido en ciudades como Bogotá, Cali y Pereira. Además, el movimiento fue reportado en Ecuador y Panamá , donde se dispusieron evacuaciones preventivas en distintos edificios y oficinas públicas.

Toda nuestra solidaridad con Colombia y con las familias afectadas por el sismo de esta mañana. Colombia, Ecuador está con ustedes. Ponemos a su disposición nuestro equipo USAR: 47 rescatistas, canes especializados y equipos con autonomía para operar durante 7 días. Estamos…

Por su parte, el Secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que la Administración del presidente Donald Trump está monitoreando de cerca la situación y que "está lista para apoyar" al pueblo colombiano y al Gobierno del presidente recientemente electo, Abelardo de la Espriella.

The Trump Administration is closely monitoring the large earthquake that struck Colombia and stands ready to support the people of Colombia and President @ABDELAESPRIELLA’s Administration. American citizens in Colombia should enroll at https://t.co/9QMdr4xs9S and follow… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 10, 2026

Otro mandatario de la región que se pronunció fue el presidente de Chile, José Antonio Kast, cuyo país ha sufrido diferentes sismos."Chile conoce el dolor y el desafío que dejan los sismos. Estamos disponibles para apoyar en lo que Colombia necesite”, afirmó.

Toda nuestra solidaridad con el pueblo colombiano tras el fuerte terremoto que afectó al occidente del país. Chile conoce el dolor y el desafío que dejan los sismos. Estamos disponibles para apoyar en lo que Colombia necesite. — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) August 10, 2026

De la vereda de enfrente a Kast y a de la Espriella, Lula Inácio da Silva, presidente de Brasil, señaló que recibieron la noticia en su país, “con preocupación”, y aseguró que “Brasil permanece a disposición de Colombia para proporcionar el apoyo necesario”.

Mensajes de apoyo desde Europa y del FMI

Los mensajes solidarios también cruzaron el Atlántico, y tanto Francia como España enviaron sus condolencias y se pusieron rápidamente a disposición. El canciller español, José Manuel Albares, señaló que sigue "la situación en Colombia tras el terrible terremoto", que la solidaridad (está) con el pueblo hermano de Colombia. Y que tanto la Embajada de España como el consulado del país en Bogotá, "están movilizados para ayudar a los españoles en el país".

Sigo la situación en Colombia tras el terrible terremoto. Mi solidaridad con el pueblo hermano de Colombia.



La @EmbajadaEspCol, @CGEspBogota y unidad de emergencia @MAECgob están movilizados para ayudar a los españoles en el país.



Telf. emergencia: +573164733216; +34 910001249. — José Manuel Albares (@jmalbares) August 10, 2026

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron ha ofrecido ayuda desde Francia. También ha enviado sus condolencias y su "afecto más sincero al pueblo colombiano" a través de un mensaje en redes sociales.

En tanto, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, también expresó su pesar por la tragedia y envió un mensaje de solidaridad al pueblo colombiano. “Estoy profundamente entristecida por la noticia del devastador terremoto en Colombia. Mis pensamientos están con el pueblo colombiano durante este difícil momento”, manifestó.

Directora Gerente @KGeorgieva: Estoy profundamente entristecida por la noticia del devastador terremoto en Colombia. Mis pensamientos están con el pueblo colombiano en este difícil momento. https://t.co/XvfmwE7yKC — FMI (@FMInoticias) August 10, 2026

Colombia agradeció el respaldo internacional

El Gobierno de Colombia agradeció los mensajes de solidaridad y los ofrecimientos de ayuda humanitaria recibidos desde distintos países tras la situación que atraviesa el país. En paralelo, el canciller colombiano, Omar Bula, mantuvo contacto con representantes de diferentes gobiernos para coordinar la asistencia y seguir de cerca la respuesta internacional.