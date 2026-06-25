Cómo es La Guaira, una de las ciudades de Venezuela más afectada por los terremotos

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 dejaron al menos 164 muertos, 971 heridos y decenas de desaparecidos en la región centro-norte del país.

La Guaira es una de las zonas más afectadas por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela ayer por la tarde.

Aunque el epicentro de los sismos se ubicó cerca de Morón , en el estado Carabobo, el impacto fue devastador en esta región costera ubicada a unos 30 kilómetros de Caracas , donde funcionan el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y uno de los principales puertos del país.

Las autoridades venezolanas declararon a este estado como "zona de desastre" y mantienen desplegados cientos de rescatistas en busca de sobrevivientes entre los escombros. Además, se registraron derrumbes de edificios, graves daños en la infraestructura y cortes de servicios esenciales.

Terremotos en Venezuela: qué se sabe hasta ahora

Venezuela vive horas dramáticas después de los dos terremotos que golpearon la región centro-norte del país. De acuerdo con el último balance difundido por la presidenta interina Delcy Rodríguez, la catástrofe dejó al menos 164 muertos, 971 heridos y una cantidad todavía indeterminada de desaparecidos, mientras continúan las tareas de búsqueda entre los escombros.

"Estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas que Dios nos permita salvar", afirmó el funcionaria durante un mensaje oficial.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) detalló que es el evento sísmico más potente registrado en el país desde 1900 y publicó informe en el que estima que existe una posibilidad del 42% de que las víctimas mortales estén entre los 10.000 y 100.000.

Los movimientos sísmicos ocurrieron con apenas 40 segundos de diferencia. El primero alcanzó una magnitud de 7,2 y se registró a las 18:04 hora local. El segundo, todavía más fuerte, llegó a 7,5 y tuvo lugar menos de un minuto después. Ambos tuvieron su epicentro en las cercanías de Morón, en el estado Carabobo.

venezuela1

Uno de los puntos más afectados fue el municipio de Chacao. Allí se derrumbó totalmente el edificio Petunia y otras viviendas quedaron severamente comprometidas. El alcalde Gustavo Duque confirmó que al menos cuatro construcciones colapsaron y otras seis presentan daños de consideración.

Los sectores de Los Palos Grandes, Altamira y Bello Campo concentraron gran parte de las tareas de rescate. Más de 500 efectivos trabajaron durante toda la noche para localizar sobrevivientes. Hasta el momento fueron rescatadas con vida al menos 18 personas.

Sin embargo, la situación más crítica se registra en La Guaira debido a la magnitud de los daños observados en viviendas, comercios, rutas e infraestructura pública.

Los terremotos también provocaron inconvenientes importantes en Miranda, Aragua, Yaracuy, Trujillo y Carabobo. En varios sectores se registraron cortes de energía eléctrica e interrupciones en las comunicaciones.

La emergencia obligó al cierre temporal del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, principal terminal aérea del país. Las autoridades detectaron daños estructurales que requieren inspecciones antes de reanudar completamente las operaciones.

venezuela terremoto1

En Caracas, fueron suspendidos los servicios de subte y el suministro de gas natural. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, explicó que la medida busca evitar accidentes mientras se realizan evaluaciones técnicas sobre la infraestructura afectada.

Durante la madrugada, miles de ciudadanos permanecieron en plazas, avenidas, estacionamientos y espacios abiertos por temor a nuevos derrumbes. Muchas familias improvisaron refugios en la vía pública y pasaron la noche dentro de automóviles o sobre colchones colocados en las calles.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (ONU) anunció que está "completamente movilizada" para apoyar a Venezuela, y señaló que ya está coordinando un despliegue de equipos de búsqueda y rescate "de toda la comunidad internacional".

venezuela

Especialistas calificaron el fenómeno como un "doblete sísmico", una situación poco frecuente que ocurre cuando la ruptura de una falla desencadena de manera casi inmediata la fractura de otro segmento cercano.

La sismóloga Lucía Lozano, integrante de la Red Sísmica Nacional de España, explicó a la agencia EFE: "No es tan habitual. Lo es más que haya un terremoto principal que rompa a lo largo de toda una falla y que toda la tensión que se va acumulando en la corteza se libere en forma de una ruptura"

Y agregó: "Pero esto puede desencadenar a veces que en otro segmento de esa misma falla, o en una falla muy próxima, se disparen otros terremotos, como ha pasado ahora Venezuela. Lo que indica es que toda esa zona de ruptura es muy compleja, con procesos de interacción entre las fallas, y por eso se pueden desencadenar dos terremotos así, muy grandes".

Detrás de la tragedia aparece la falla de Boconó, una de las estructuras geológicas más importantes de América del Sur y la principal fuente de actividad sísmica en territorio venezolano. Se trata de una fractura de aproximadamente 500 kilómetros de extensión que funciona como límite continental entre la Placa del Caribe y la Placa Sudamericana.

Según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), esta falla atraviesa buena parte de los Andes venezolanos y se extiende hasta las cercanías de Morón, precisamente donde se produjo el desastre. Debido a su longitud y a la velocidad con la que acumula tensiones tectónicas, es monitoreada permanentemente.

La falla ya fue responsable de algunos de los terremotos más destructivos registrados en Venezuela. Entre los antecedentes históricos aparecen los sismos de 1610 y 1894.

Venezuela terremoto 1

Así es La Guaira

La Guaira es uno de los estados más pequeños de Venezuela, pero también uno de los más importantes desde el punto de vista económico, comercial y turístico. Está ubicado sobre la costa central del país, a orillas del mar Caribe, y limita directamente con Caracas, de la que la separan apenas unos 30 kilómetros.

Con una población cercana al medio millón de habitantes, la región es conocida por albergar el principal puerto del país y el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Sin embargo, tras los terremotos, la región quedó convertida en uno de los epicentros de la tragedia debido a la magnitud de los daños observados en viviendas, comercios, rutas e infraestructura pública.

La presidenta interina Delcy Rodríguez declaró: "Podemos decir que el estado La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre".

De acuerdo con los reportes oficiales, al menos 15 edificios colapsaron. Las localidades de Catia La Mar y Playa Grande aparecen entre las más afectadas, con estructuras completamente destruidas, calles cubiertas por escombros y equipos de rescate trabajando desde ayer.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TuiteroSismico/status/2070013742306165007?s=20&partner=&hide_thread=false Edificio Oasis, Playa grande

La Guaira, Venezuela

Totalmente colapsado !

Tremendo como se oyen los gritos!! pic.twitter.com/pY8pSy2SPr — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) June 25, 2026

Uno de los derrumbes más impactantes fue el del Hotel Eduard's. La construcción se desplomó por completo durante los movimientos sísmicos.

En su interior se encontraban familiares de los exjugadores de béisbol Gorkys Hernández y Eliezer Alfonzo, vinculados a los equipos Guerreros de Lara y Delfines de La Guaira, según informó el sitio especializado Diamante 23.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/anonymous_hat2/status/2069987406216843405?s=20&partner=&hide_thread=false El reconocido Hotel Edward de la Guaira se derrumbo por completo.



Familiares de los Beisbolista Gorkys Hernández y Eliézer Alfonzo entre otros, perdieron la vida.



Del edificio no quedó nada... #Venezuela #Terremoto #Caracas #LaGuaira pic.twitter.com/2rNRhJtLp4 — Hacking white_hat (@anonymous_hat2) June 25, 2026

De acuerdo con información del medio El Chorrillero, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, describió parte del escenario al señalar: "Se nos han venido unos edificios, casas y viviendas se han desplomado, estamos atendiéndolos con todos los organismos de seguridad y asistencia, de protección civil".

la guaira 1 Catia La Mar, La Guaira

La región arrastra el recuerdo de otra de las peores tragedias naturales de la historia venezolana. En diciembre de 1999, cuando todavía se llamaba Vargas, sufrió devastadores deslizamientos de tierra e inundaciones que dejaron entre 10.000 y 30.000 muertos, y más de 240.000 afectados.