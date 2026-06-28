Terremotos en Venezuela: ya son 1.450 los muertos confirmados y 3.150 los heridos por la catástrofe

La cifra fue confirmada de forma oficial tras la llegada de ayuda humanitaria internacional para continuar con el rescate. Otros conteos arrojaron la búsqueda de otras 59.000 personas.

Los 2.300 rescatistas internacionales están trabajando codo a codo con sus pares venezolanos para salvar en lo posible a cientos de víctimas que han quedado atrapadas en las numerosas edificaciones colapsadas por el doble terremoto magnitud de 7.2 y 7.5, ocurrido el miércoles pasado.

Luego de que dos terremotos de 7,2 y 7,5 sacudieran a Venezuela el miércoles pasado , y llegaran las primeras dotaciones de ayuda internacional , el número de muertos ya llegó a 1.450 . Así lo confirmó este domingo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez Gómez, quien presentó un nuevo parte actualizado sobre la tragedia que dejaron los sismos.

El funcionario del gobierno provisional de Delcy Rodríguez habló en conferencia de prensa y dio los números actualizados de la dramática situación en Venezuela. Hasta el momento se registraron 1.450 fallecidos y 3.150 heridos, a lo que se suman 12.721 damnificados y 774 edificaciones afectadas con 512 réplicas de los sismos.

"En el parte del día de hoy debemos reportar que la cifra de fallecidos llega a 1.450 personas, mujeres y hombres que perdieron la vida como consecuencia de la más brutal catástrofe natural que haya sufrido nuestro país en su historia", señaló Rodríguez en un balance transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, reportó que el número de heridos es de 3.150, hay 12.721 personas damnificadas por los sismos y 774 edificios afectados o colapsados.

Argentina completó este domingo los preparativos para el envío de un segundo equipo de ayuda humanitaria a Venezuela. Mientras un contingente de 24 brigadistas argentinos trabaja desde el sábado en Venezuela, el Ejército de Argentina alista un grupo de ayuda sanitaria que viajará al territorio afectado por los sismos.

"El personal de Sanidad del Ejército Argentino, integrado por médicos y enfermeros, completó durante estos días las instancias previas al despliegue, incluyendo la documentación necesaria, la aplicación de vacunas y el retiro del equipamiento requerido para brindar apoyo sanitario", informó este domingo el Ministerio de Defensa.

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Cuántos son los desaparecidos tras los terremotos en Venezuela

De acuerdo con la página web que registra las denuncias de personas desaparecidas desde el miércoles por la tarde, hasta el momento se realizaron 79.178 reportes de ciudadanos que se desconoce su paradero. Sin embargo, 64.679 personas se encontrarían desaparecidas. De ese grupo, 14.874 ya habrían sido localizados, mientras que todavía no se sabe nada de 49.805.

Durante este sábado, la mandataria Rodríguez aseguró que "su país no está solo" en medio de un trabajo coordinado con equipos de rescate propios y extranjeros, dentro de las primeras 72 horas que son "vitales".

Cerca de 26 efectivos de las Fuerzas Armadas argentinas especializados en búsqueda y rescate llegaron al país caribeño esta madrugada. Se trata de los primeros enviados para la ayuda, quienes fueron recibidos por el ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, el general en jefe Gustavo Enrique González López. La misión está encabezada por el coronel Wissinger y trabajará en coordinación con las autoridades locales en las tareas de asistencia humanitaria.

Ayuda argentina Venezuela Esta madrugada llegó una delegación de 26 efectivos de las FFAA para asistir. Ministerio de Defensa

Terremoto en Venezuela: la ayuda internacional a contrareloj y la búsqueda de sobrevivientes

Equipos de diversos países se unen este sábado a las labores de búsqueda y rescate, sostuvo Delcy Rodríguez por la mañana durante una emisión en la televisión estatal. “Venezuela no está sola. Hemos recibido la mano solidaria del mundo”, expresó.

Rodríguez añadió que “en las próximas horas estarán llegando más países y, entre este momento y la hora de mañana, prácticamente 10 países más se sumarán a estas labores de rescate”. Además, agregó que su gestión está haciendo "trabajo coordinado entre equipos de rescate nacional e internacional, sin descanso, en estas primeras 72 horas que son vitales para salvar vidas”.

Decenas de países, desde vecinos del continente americano hasta otros muy lejanos en Europa y Asia, sumaron su apoyo tanto con ayuda humanitaria como con equipos de búsqueda y rescate entre los escombros.

Rescatistas de El Salvador lograron liberar a una menor de 15 años y a su perro tras quedar atrapados en un derrumbe, en la ciudad de Catia La Mar, La Guaira, según informó el presidente salvadoreño Nayib Bukele en X: "Hemos rescatado a Camila". Previamente, el mandatario confirmó que seis aviones de su país fueron enviados "para apoyar a sus hermanos venezolanos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nayibbukele/status/2070783660744151487?s=20&partner=&hide_thread=false ¡Hemos rescatado a Camila!



Gracias Dios, por utilizarnos de esta manera.



Fuerza Venezuela pic.twitter.com/wswRaHFAWA — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 27, 2026

De momento, la gestión de Delcy Rodríguez no dio una cifra oficial sobre las personas desaparecidas, aunque gobiernos de otros países difundieron sus reportes: el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, por ejemplo, sostuvo que tiene registro de 119 españoles desaparecidos en Venezuela y 14 localizados bajo los escombros, indicó la CNN. Por otro lado, la Cancillería de Panamá también busca localizar a un ciudadano suyo desaparecido.

Encontraron muertos a la esposa y los dos hijos del futbolista argentino Lucas Trejo

El peor desenlace sacudió al mundo del deporte este sábado por la noche al confirmarse el hallazgo sin vida de la esposa y los dos hijos del defensor argentino Lucas Trejo. La familia era buscada desesperadamente desde el miércoles, cuando los devastadores terremotos en Venezuela provocaron el colapso del edificio donde residían en la zona de Playa Grande. La trágica noticia fue comunicada inicialmente por el futbolista Edson Tortolero, quien participó activamente en los rescates, y luego ratificada de manera oficial por el club Deportivo La Guaira.

En sintonía con las primeras informaciones, el Deportivo La Guaira emitió una constancia oficial para expresar su profundo pesar y acompañar al defensor cordobés en este doloroso momento. A través del documento, la institución confirmó el fallecimiento de Yanina Maranella, esposa del futbolista, y de sus pequeños hijos, Aarón y Ainhoa Trejo, poniéndose a entera disposición de sus allegados.

La solidaridad del ambiente futbolístico se había hecho visible 24 horas antes del trágico desenlace. El jugador Garcés había compartido un video desde la zona del desastre, donde se lo veía removiendo escombros junto a Tortolero, Correa y otros colegas. En la filmación, el grupo explicaba que se habían sumado a los rescatistas con la única misión de salvar vidas y localizar a los seres queridos de Trejo, a quien describieron con afecto como “un amigo y un hermano del fútbol”.