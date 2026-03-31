Terror en Hamburgo tras el ataque de un lobo en un centro comercial + Seguir en









Las autoridades confirmaron que este es el primer caso registrado en el país desde que la especie regresó en 1998.

Este suceso ocurre en un contexto de creciente tensión en Europa por la depredación de ganado, lo que motivó que el Parlamento Europeo votara recientemente a favor de flexibilizar el estatus de protección legal de la especie.

Las autoridades de Hamburgo informaron que un lobo mordió a una mujer en un sector comercial de la segunda ciudad más grande de Alemania. Tras el ataque, los agentes lograron retirar al animal de un lago cercano en lo que representa el primer incidente de este tipo documentado desde el regreso de la especie al país en 1998.

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El cuerpo de bomberos informó que la víctima fue hospitalizada tras el suceso ocurrido el lunes por la noche. Al momento no existe un parte médico oficial sobre su condición ni información detallada sobre la mordedura, mientras se intenta esclarecer cómo se produjo el inesperado encuentro con el lobo.

El incidente se localizó en una zona de tiendas próxima a la estación de Altona, situada al oeste del centro de Hamburgo. Esa misma noche, la policía logró retirar al lobo del lago Binnenalster tras recibir múltiples avisos de vecinos que habían visto al animal en diversos puntos de la ciudad. Según los medios locales, el ejemplar fue trasladado posteriormente a unas instalaciones en la periferia de la capital.

El lobo atacante fue visto en un suburbio de Blankenese Según los informes oficiales existe una alta probabilidad de que el animal implicado sea el mismo ejemplar joven avistado en el suburbio de Blankenese durante el pasado fin de semana. Los expertos sostienen que la especie se adentró por error en la ciudad mientras buscaba su propio territorio, una situación que el gobierno de Hamburgo calificó como altamente estresante para una especie que normalmente evita el contacto humano.

La Agencia Federal para la Conservación de la Naturaleza de Alemania informó que este incidente marca un precedente histórico al ser el primer ataque de un lobo a una persona en Alemania en los casi 30 años transcurridos desde su reaparición tras un siglo y medio de ausencia.

Este suceso ocurre en un contexto de creciente tensión en Europa por la depredación de ganado, lo que motivó que el Parlamento Europeo votara recientemente a favor de flexibilizar el estatus de protección legal de la especie. Finalmente, parlamento alemán dio la aprobación final la semana pasada a una legislación que facilita disparar a lobos que maten o hieran al ganado.

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