Europa sufre un calor histórico que ya dejó a 12 víctimas mortales

Varios países de Europa occidental sufrieron este miércoles otra jornada de temperaturas extremas e inusuales para el mes de mayo . Esta fuerte situación en plena primavera ya provocó al menos 12 muertes debido a sus efectos directos. Los expertos señalan que este fenómeno se conoce como una "cúpula de calor" .

Esto ocurre porque una gran masa de aire caliente proveniente del norte de África avanza sobre la región y se queda completamente atrapada bajo un sistema de altas presiones, lo que genera un aumento constante y sofocante de la temperatura.

La vocera del gobierno francés, Maud Bregeon , informó que hay al menos siete muertos por causas asociadas a las altas temperaturas. Entre las víctimas hay cinco personas que se ahogaron . A su vez, fallecieron dos deportistas mientras competían , uno en París el domingo y otro en Lyon el lunes. Por este motivo, el Gobierno analiza cancelar los eventos deportivos.

El termómetro llegó a los 36 °C en la zona del suroeste este lunes . Por esto, ocho departamentos de la región oeste siguen bajo alerta naranja . Esto es algo que nunca antes había pasado en este mes. En consecuencia, el primer ministro Sébastien Lecornu liderará el jueves una junta con varios ministerios; el fin es revisar cómo están respondiendo los servicios públicos ante la emergencia .

El martes, los termómetros en los jardines de Kew, Londres , alcanzaron los 35,1 grados Celsius . Este valor superó el pico de 34,8 °C que se había registrado el lunes en ese mismo lugar. Las dos cifras rompieron el récord histórico de 32,8 °C que venía desde 1922 y que también se había alcanzado en 1944, según los datos de la oficina del clima británica, el Met Office.

Debido a esto, al menos cinco personas perdieron la vida en el país. Durante el fin de semana largo, cuatro adolescentes se ahogaron en lagos y represas de Inglaterra, en las zonas de Halifax, Warwickshire, Rotherham y East Yorkshire, cuando miles de familias salieron a buscar alivio en el agua. Además, un hombre de 60 años falleció en el mar en la región suroeste del país.

Los servicios de salud activaron una alerta ámbar en casi todo el país hasta el jueves. Esta medida busca proteger a los adultos mayores y a las personas vulnerables.

Reino Unido no está preparado para este calor, ya que la mayoría de las casas, escuelas y oficinas no tienen aire acondicionado. Por culpa del clima, los trenes en la estación de Waterloo sufrieron retrasos. Además, los bomberos de Edimburgo trabajaron toda la noche para apagar un incendio en los pastos de Arthur’s Seat, el famoso monte de la ciudad.

reino unido calor El Reino Unido rompe su propio récord dos días seguidos AP Photo/Kin Cheung

España e Irlanda también registran récords

Los termómetros en España rozaron valores de entre 37 °C y 39 °C este martes en las zonas del sur y del oeste del país. Incluso, la ciudad de Sevilla llegará a los 38 °C durante el fin de semana.

Sin embargo, la agencia del clima Aemet anticipó que los días de calor más intenso serán entre el miércoles y el viernes, cuando las temperaturas podrían tocar los 40 °C. Por otro lado, la ciudad norteña de Santander alcanzó los 37,1 °C, lo que representa un récord histórico para el mes de mayo en ese lugar. Ante este panorama, la región de Cantabria ya activó la alerta roja.

A su vez, Irlanda alcanzó el martes los 29,7 °C en el pueblo de Carlow, lo que marcó un nuevo récord de temperatura para el mes de mayo en esa nación. Ante este calor inusual, los habitantes de Dublín y los turistas llenaron las piscinas del puerto de Dún Laoghaire. También se concentraron en Forty Foot, el famoso y tradicional sitio de baño ubicado en Sandycove.