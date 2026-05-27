Gran Bretaña y Polonia sellan un acuerdo militar ante el temor por una Rusia "cada vez más agresiva"

Keir Starmer y Donald Tusk firmarán un tratado de defensa y seguridad para profundizar la cooperación militar, reforzar la ciberseguridad y endurecer el control fronterizo.

Londres y Varsovia refuerzan su cooperación militar en medio de la tensión con Moscú.

El gobierno británico firmará este miércoles un nuevo tratado de defensa y seguridad con Polonia, en una nueva señal del intento de Keir Starmer por acercarse nuevamente a Europa tras los años posteriores al Brexit. El acuerdo llega además en un contexto marcado por el crecimiento de las tensiones con Rusia , a la que tanto Londres como Varsovia consideran una amenaza estratégica cada vez más seria.

El pacto será rubricado en Londres por Starmer y el primer ministro polaco Donald Tusk , y contempla una mayor cooperación en áreas sensibles como la seguridad fronteriza , el combate al crimen organizado , la ciberseguridad y el desarrollo conjunto de capacidades militares. La información fue difundida por Reuters.

Desde Downing Street explicaron que el entendimiento también apunta a fortalecer el vínculo británico con la Unión Europea , en medio de una etapa donde varias potencias del continente buscan reorganizar su esquema defensivo tras las presiones de Donald Trump para que Europa asuma mayores responsabilidades dentro de la OTAN.

Antes de viajar al Reino Unido, Tusk sostuvo que tanto Polonia como Gran Bretaña observan a Rusia como una “ amenaza estratégica ”, especialmente por el incremento de los ataques híbridos , maniobras de espionaje y ofensivas cibernéticas atribuidas al Kremlin.

“Los desafíos que enfrenta Europa exigen una cooperación mucho más sólida”, aseguró Starmer en un comunicado oficial. El premier británico consideró que el tratado representa “el mayor avance en defensa y seguridad entre ambos países en una generación”.

Además, el acuerdo permitirá combinar la capacidad industrial y tecnológica de ambos Estados para avanzar en la fabricación de armamento de nueva generación, incluidos sistemas de defensa aérea y antimisiles.

Según informó nuevamente Reuters, una de las principales preocupaciones de Varsovia pasa por la seguridad digital. Polonia considera que su rol como centro logístico para el envío de ayuda militar occidental hacia Ucrania la convirtió en un objetivo prioritario para operaciones rusas de desinformación, espionaje y ciberataques.

El acercamiento con Polonia se suma a otros movimientos diplomáticos impulsados por Starmer desde su llegada al poder. En el último año, Londres también firmó acuerdos estratégicos con Francia y Alemania, mientras intenta recuperar peso político y militar en Europa después del Brexit.

Por su parte, Polonia también aceleró su propia red de alianzas defensivas. En 2025 cerró un tratado militar con Francia y actualmente negocia un esquema similar con Berlín, en una región que observa con creciente preocupación la posibilidad de una expansión del conflicto en el este europeo.