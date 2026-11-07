Tiroteo en Polonia: un hombre mató a 6 personas luego de abrir fuego en una plaza turística

El ataque ocurrió por la tarde. Según explicó un portavoz de seguridad, el hombre irrumpió en la plaza y comenzó a disparar “al azar” contra las personas que circulaban.

Los efectivos policiales que intervinieron respondieron con disparos, hirieron al agresor y lo trasladaron a un hospital.

Un hombre disparó este sábado contra transeúntes en el centro turístico de Cracovia , en el sur de Polonia. Como resultado, seis personas y dejó alrededor de una decena de heridos.

El ataque ocurrió a primera hora de la tarde en uno de los sectores más concurridos y visitados por turistas durante los fines de semana. Según explicó un portavoz de las fuerzas de seguridad a la agencia AFP, el hombre irrumpió en la plaza y comenzó a disparar “al azar” contra las personas que circulaban.

Los efectivos policiales que intervinieron respondieron con disparos, hirieron al agresor y lo trasladaron a un hospital. Por el momento, no trascendieron detalles sobre su identidad ni los motivos del ataque.

Un periodista de la AFP observó a varias personas en el suelo, numerosos vehículos de emergencia y agentes armados. La policía acordonó la zona, mientras varios transeúntes buscaron refugio en los comercios. Los testigos describieron escenas de conmoción, con gente llorando y sin poder salir de su asombro .

El primer ministro polaco, Donald Tusk, lamentó el hecho y envió sus condolencia para las familias y seres queridos de las víctimas. Además, detalló que se mantiene en conversación con el Ministerio del Interior, mientras la policía investigado el trasfondo y todas las circunstancias del atentado.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, lamentó el hecho y envió sus condolencia para las familias y seres queridos de las víctimas.

Un vídeo grabado en Grodzka, una calle que sale de la plaza hacia el sur, mostró un coche negro siendo perseguido a gran velocidad por la policía, según CNN.

Conmoción en Alabama: un muerto y ocho heridos tras un tiroteo durante un partido de fútbol americano

Una persona murió y otras ocho resultaron heridas en un tiroteo ocurrido el sábado por la noche en las inmediaciones del estadio Legion Field, en Birmingham, Alabama, Estados Unidos. El ataque se produjo después del partido de fútbol americano universitario conocido como Magic City Classic, uno de los eventos deportivos más convocantes de la ciudad.

La Policía de Birmingham recibió un aviso poco después de las 19:50, hora local, por múltiples disparos en la cuadra 400 de Graymont Avenue West. Cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron a nueve personas alcanzadas por las balas. Una de ellas murió, otra quedó internada en estado crítico y las siete restantes fueron reportadas en condición estable.

El jefe de la Policía local, Michael Pickett, explicó que la mayoría de los espectadores y sus familias ya habían abandonado las instalaciones del estadio cuando se produjo el ataque. Sin embargo, los disparos ocurrieron en una zona cercana donde todavía había puestos de vendedores y movimiento de personas. "Estoy muy agradecido de que no haya habido más heridos", expresó el funcionario.