El Vaticano inició en Perú los preparativos para la gira del papa León XIV por Sudamérica

Una delegación de la Santa Sede inspecciona edificios y sedes institucionales para organizar la visita del pontífice, con una misión que luego continuará en Argentina.

El Vaticano inició en Perú las tareas preparatorias para la visita del papa León XIV a Sudamérica.

El Vaticano puso en marcha los preparativos para la visita del papa León XIV a Sudamérica , con una primera etapa de inspecciones en Perú para evaluar aspectos de seguridad, logística y organización. La delegación de la Santa Sede llegó a Lima el 26 de octubre y recorrerá distintas localidades del país antes de trasladarse a Argentina.

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Los representantes vaticanos comenzaron este martes las inspecciones en el centro histórico de Lima , acompañados por miembros de la Iglesia y funcionarios estatales. Los recorridos buscan relevar los espacios que podría utilizar el pontífice durante sus actividades y definir las condiciones necesarias para su desplazamiento.

Entre los primeros lugares visitados estuvieron la Catedral de Lima , el Palacio Municipal, el Palacio de Gobierno y el Santuario de las Nazarenas. Los delegados analizaron los accesos, las rutas de entrada y salida y las áreas que podrían formar parte del itinerario papal.

En la catedral, que permaneció temporalmente cerrada al público durante las tareas, también revisaron la disposición de las tribunas y los accesos internos. Estas evaluaciones forman parte de la planificación previa y buscan establecer las condiciones operativas de los espacios que podrían albergar actividades oficiales.

La delegación trabaja junto con representantes de la Iglesia, personal del Ministerio de Relaciones Exteriores y funcionarios de la Dirección General de Protocolo del Estado.

La delegación de la Santa Sede llegó a Lima el 26 de octubre y comenzó los recorridos por edificios históricos e institucionales. Vatican News

La misión recorrerá distintas regiones

La agenda de inspecciones no se limitará a la capital peruana. Tras completar los primeros recorridos en Lima, los representantes de la Santa Sede continuarán con las verificaciones en Cusco, Pucallpa, Chiclayo y Cajamarca, además de Santa Cruz de Succhabamba.

El objetivo es evaluar las condiciones de los distintos lugares que podrían integrar la agenda de León XIV y coordinar los aspectos organizativos con las autoridades locales. La tarea incluye el análisis de los accesos y de las áreas que podrían utilizarse durante los desplazamientos del pontífice.

La misión concluirá el 2 de noviembre, fecha prevista para el cierre de las inspecciones en Perú. Una vez finalizada esa etapa, la delegación viajará a Argentina para continuar con los preparativos vinculados con la visita papal.

La misión de inspección concluirá el 2 de noviembre, antes del traslado de la delegación a Argentina. Instagram vaticannews.es

El informe final y la coordinación con Argentina

Al término de los recorridos, las autoridades estatales y la arquidiócesis presentarán un informe final que reunirá los acuerdos organizativos alcanzados para la visita de León XIV a Perú.

El documento será elaborado a partir de las verificaciones realizadas en los edificios religiosos, las sedes institucionales y las localidades incluidas en el itinerario de la delegación. La información difundida hasta el momento se concentra en las tareas preparatorias y en la evaluación de las condiciones de seguridad y logística.

Con Perú como primera escala de esta misión, el Vaticano avanza en la organización de la agenda sudamericana del pontífice. La siguiente etapa prevista será Argentina, adonde viajarán los delegados una vez concluido el relevamiento peruano.