Donald Trump acusa a los demócratas de "extorsionar" con amenazas de juicios + Agregar ámbito en









La nueva mayoría demócrata, que tomará posesión en enero, estudia impulsar juicios políticos contra miembros del gobierno republicano.

El presidente de EEUU Donald Trump. DW

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó el sábado a la nueva mayoría demócrata del Congreso, surgida de las elecciones del pasado martes, de "extorsionar" al amenazar con impulsar juicios políticos contra personas vinculadas a la administración republicana.

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"Los demócratas andan amenazando a mucha gente, incluyendo al Fiscal General de Estados Unidos (Todd Blanche) y a otros, con un juicio político y muchas otras formas de castigo, a pesar de que admiten no tener motivos para hacerlo", escribió en su plataforma.

Según el mandatario, esto "es extorsión al más alto nivel, y deberían rendir cuentas por ello".

También aseguró que los republicanos están amenazando a los donantes de la campaña republicana, lo que a su juicio supone una "instrumentalización de la justicia y guerra jurídica a otro nivel".

Las elecciones de medio mandato del pasado martes, que se interpretaron como un referéndum sobre la gestión de Trump, se saldaron con una rotunda victoria de la oposición demócrata, que arrebató a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso.

La nueva mayoría demócrata, que tomará posesión en enero, quiere investigar lo que considera que han sido "actos de corrupción" de la administración Trump y estudia impulsar juicios políticos contra miembros del gobierno. Trump ha asegurado que utilizará su poder presidencial de veto para bloquear la agenda legislativa de los demócratas. gs (efe, afp) De nuestro medio asociado DW