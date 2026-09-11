Todos los actos y homenajes por el 11-S, a 25 años del atentado a las Torres Gemelas

Los eventos se organizaron tanto en la zona cero del ataque, en Nueva York, como en otros puntos como el Pentágono, el Departamento de Bomberos de la ciudad, entre otros.

Un primer evento se registró con un montaje de drones y luces este miércoles, que contó con la colaboración de un estudio de diseño y un arquitecto para recrear a las míticas Torres Gemelas con 2.977 luces.

Una serie de actos homenaje se llevan a cabos este viernes 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York, EEUU, al cumplirse 25 años del atentado terrorista a las Torres Gemelas . En conmemoración de aquella mañana de 2001, el epicentro de los eventos será Manhattan , con presencia de expresidentes, y en la ciudad de Washington.

Un primer evento se registró con un montaje de drones y luces este miércoles, que contó con la colaboración de un estudio de diseño y un arquitecto para recrear a las míticas Torres Gemelas con 2.977 luces.

La proyección se desarrolló en la noche y estuvo compuesto por artistas, productores, familiares, supervivientes y personal de las fuerzas que trabajó en la zona de lo que anteriormente era el World Trade Center , el complejo de edificios comerciales que fue derrumbado por el ataque en Manhattan .

La ceremonia anual de conmemoración en la Zona Cero comenzó a las 8.40 (hora local) con transmisión en directo para todo el mundo. El primero de los siete minutos de silencio se pactó para las 8.46 en conmemoración del momento en que el primer avión impactó contra la Torre Norte, seguido de la lectura de los nombres de las víctimas de los atentados contra el World Trade Center de 2001 y 1993 por parte de sus seres queridos .

Uno de los invitados fue el vicepresidente JD Vance junto a los expresidentes Joe Biden , Barack Obama , George W. Bush y Bill Clinton. El segundo de Trump tenía previsto estar en Nueva York para el aniversario el año pasado, pero en su lugar voló a Salt Lake City para acompañar a la familia del activista conservador Charlie Kirk tras su asesinato.

Acto en el Pentágono

El presidente Donald Trump conmemorará los ataques en una ceremonia en el Pentágono por segunda vez consecutiva. En 2024 asistió por última vez a la ceremonia en la Zona Cero.

La proyección se desarrolló en la noche y estuvo compuesto por artistas, productores, familiares, supervivientes y personal de las fuerzas. El País

Ceremonia en memoria de los Bomberos de Nueva York

La ceremonia conmemorativa en honor a los 343 miembros del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY, en inglés) que perdieron la vida, tendrá lugar en el Monumento a los Bomberos ubicado en Riverside Drive y West 100th Street.

Memorial de postales

La ceremonia conmemorativa en honor a los residentes de Staten Island que perdieron la vida en los ataques se llevará a cabo en dicho distrito.

Homenaje deportivo

Los New York Mets y los New York Yankees se enfrentarán en el Bronx el viernes en el primero de los tres partidos de su serie de la MLB. El partido comenzará a las 18.30 hora local y dará inicio con una ceremonia para conmemorar el 25° aniversario e incluirá homenajes especiales a los socorristas y a las víctimas de los atentados.

La ceremonia anual de conmemoración en la Zona Cero comenzó a las 8.40 (hora local) con transmisión en directo para todo el mundo. Sky News

Concierto en el Madison Square Garden Theater

La banda musical de la Policía de Nueva York ofrecerá el concierto “Una noche de recuerdo: 25.º aniversario del 11-S” en el Infosys Theater del Madison Square Garden el sábado a partir de las 18 hora local. El locutor Sid Rosenberg será el maestro de ceremonias y tendrá lugar una actuación especial del tenor irlandés Dr. Ronan Tynan. Tras el concierto, se celebrará una fiesta en el Gran Salón de Baile del Manhattan Center con música a cargo de Shilelagh Law.

Proclamación histórica

Otro hito dentro de este 25° aniversario fue la proclamación, por parte de Trump, del 11 de septiembre de 2026 como el “Día del Patriota”. También instó a departamentos, agencias e instrumentalidades de los EEUU a izar la bandera a media asta en honor a las 2.977 víctimas de los atentados de 2001.

Esta medida ya había tenido lugar mediante una resolución conjunta aprobada el 18 de diciembre de 2001 (Ley Pública 107-89), cuando el Congreso de EEUU designó el 11 de septiembre de cada año como el “Día del Patriota”.