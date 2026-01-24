Tormenta polar en EEUU: 19 estados en emergencia, alerta para 180 millones de personas y más de 8.000 vuelos cancelados

El Servicio Meteorológico de EEUU dio detalles sobre el fenómeno que azota al país hace unos días. Además de los vuelos, se extiende la emergencia por una tormenta que promete ser "devastadora".

Una supertormenta de nieve azota a EEUU desde hace unos días. En las últimas horas, se registraron más de 8.000 vuelos cancelado s que se suman a la declaración de emergencia en 17 estados y cerca de 180.000 millones de personas están amenazadas por el avance del fenómeno.

En detalle, los servicios aéreos afectados estaban previstos principalmente para el fin de semana en EEUU, pero debieron ser cancelados debido a una fuerte tormenta que se espera que cause estragos, según declaró el servicio meteorológico de EEUU (NWS).

Más de 3.400 vuelos fueron retrasados o cancelados este sábado , según la web de seguimiento de vuelos FlightAware. Más de 5.000 previstos para el domingo corrieron la misma suerte .

El pronóstico general arrojó que se esperan " fuertes nevadas generalizadas y hielo devastador" que ya afectan el centro-sur del país y aguardan que "la tormenta amenace a casi 180 millones de estadounidenses". El fenómeno se extiende desde las Montañas Rocosas del Sur hasta Nueva Inglaterra hasta el lunes.

Además, subrayaron que un "aire extremadamente frío" prolongará impactos en los viajes y la infraestructura hasta la próxima semana.

El NWS también indicó probabilidad de "nevadas totales superiores a 30 cm" y al sur de las nevadas se espera la formación de un "corredor con importantes acumulaciones de aguanieve de entre 2,5 y 7,6 cm".

La nieve y el aguanieve provocarán interrupciones y cierres generalizados de vías de transporte, algunos de los cuales podrían persistir durante varios días. Por su lado, la alerta por tormenta invernal afecta a 19 estados, indicó el medio Newsweek:

Pensilvania;

Virginia Occidental;

Kansas;

Colorado;

Nuevo México;

Texas;

Oklahoma;

Arkansas;

Misuri;

Illinois;

Indiana;

Ohio;

Kentucky;

Tennessee;

Mississippi;

Míchigan;

Virginia;

Louisiana;

Nueva York;

