Las protestas en Irán acumulan más de 5.000 muertos, según estimaciones de organizaciones de derechos humanos

La tensión en Irán desde el comienzo de las protestas a fines de diciembre pasado ya llevan más de 5.000 muertos , de acuerdo a registros de una ONG radicada en EEUU. Además, detallaron que en su gran mayoría se trata de civiles abatidos por las fuerzas de seguridad.

Se trata de la organización Human Rights Activists News Agency (HRANA) , que anunció la muerte de 5.002 personas: allí incluyen 4.714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.

En las últimas horas, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que hay una "flota enorme" de embarcaciones de su país dirigiéndose a aguas cercanas a Irán y volvió a advertir al régimen para que frene la represión contra las masivas manifestaciones opositoras.

Además, otras organizaciones subrayaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero y advirtieron que el saldo real probablemente sea mucho más elevado.

Sin embargo, desde HRANA agregaron que todavía investigan otros 9.787 posibles decesos. En paralelo, al menos 26.852 personas fueron detenidas y su balance supera al único que dieron hasta la fecha las autoridades iraníes, de 3.117 muertos.

El organismo que comunicó ese balance el miércoles es la fundación iraní de mártires y veteranos, que distingue entre "mártires" —miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes— y "alborotadores" respaldados por EEUU. De las 3.117 personas muertas, según la fundación, 2.427 eran "mártires".

Al divulgar su propio balance, HRANA señaló que las autoridades iraníes "intentaron apuntalar el relato oficial del gobierno respecto a las matanzas". Otra ONG, Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, afirmó haber documentado la muerte de al menos 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad pero advirtió que el saldo final podría rondar los 25.000 decesos.

Más de dos semanas después del comienzo de las masivas manifestaciones contra el régimen, los medios oficiales de Irán publicaron por primera vez este miércoles la cifra de muertes durante la represión en aquellas protestas, que asciende a 3.117 personas. Detallaron que entre las víctimas fatales hubo integrantes de las fuerzas de seguridad.

La información fue difundida inicialmente por la Fundación de Veteranos y Mártires de Irán y luego replicada por la cadena nacional de televisión. Mientras a los integrantes de las fuerzas que murieron los calificaron de "mártires", las autoridades del régimen teocrático condenaron a los que participaron de las movilizaciones y los llamaron "terroristas" alentados por Estados Unidos.

A pesar de los datos oficiales, la cifra de muertos en Irán podría ser aún mayor. Según la ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, se verificaron los fallecimientos de 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad. Pero la organización de derechos humanos dijo que "algunas estimaciones apuntan a que entre 5.000 y 20.000 manifestantes podrían haber sido asesinados".