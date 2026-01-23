Primeras negociaciones entre Rusia, Ucrania y EEUU por un acuerdo de paz

Las delegaciones de Moscú, Kiev y Washington mantuvieron en Emiratos Árabes Unidos la primera ronda de conversaciones trilaterales desde el inicio de la guerra.

Las conversaciones se desarrollaron en Abu Dhabi, en un formato técnico y sin la presencia de los principales líderes de los tres países.

Las primer ronda de negociaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y EEUU finalizaron este viernes en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. El objetivo de las conversaciones está en la búsqueda de un acuerdo de paz y Washington calificó las tratativas como "productivas", aunque aún queda trabajo por hacer.

En esta cumbre con sede neutral, asistieron negociadores de los tres países, pero ninguna de sus figuras centrales y se trata de la primera de dos jornadas en la capital emiratí.

El jefe negociador ucraniano, Rustem Umerov , señaló a través de X que la reunión “ se centró en los parámetros para poner fin a la guerra de Rusia y en la continuación lógica del proceso de negociación orientado a avanzar hacia una paz digna y duradera ”, sin brindar mayores precisiones sobre los puntos tratados.

Por su parte, el presidente Volodimir Zelensky afirmó en un comunicado que “ aún es demasiado pronto para sacar conclusiones ” sobre el contenido concreto de las negociaciones y remarcó la necesidad de obtener definiciones claras por parte de Moscú.

“A estas alturas, nuestro equipo ya debería tener al menos algunas respuestas de Rusia”, sostuvo Zelenski. “ La clave es que Rusia debe estar preparada para poner fin a la guerra que inició ”.

“Veremos cómo se desarrolla la conversación mañana y qué resultados produce”, añadió el mandatario ucraniano, al tiempo que aseguró recibir actualizaciones permanentes del equipo negociador enviado al país de Medio Oriente.

Primer paso en búsqueda de la paz entre Rusia y Ucrania

Desde la Cancillería de Emiratos Árabes Unidos, señalaron que las dos jornadas de reuniones forman parte de “los esfuerzos para promover el diálogo e identificar soluciones políticas a la crisis”.

Aunque el proceso se encuentra en una etapa prematura, las conversaciones fueron leídas como una señal inicial de distensión tras años de enfrentamiento abierto.

Se trata de las primeras negociaciones directas entre representantes de Moscú y Kiev en casi cuatro años, desde el inicio de guerra Sin embargo aún solo son eso, charlas aún lejanas a un acuerdo.

La ronda en Abu Dhabi se produjo apenas un día después de dos encuentros clave en escenarios paralelos. En Davos, Zelensky mantuvo una reunión con el presidente estadounidense Donald Trump, en la que abordaron la situación del conflicto y el rol de Washington en una eventual salida negociada.

En simultáneo, en Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin recibió a los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, en un gesto que fue interpretado como una señal de reapertura de canales diplomáticos. Se desconoce el resultado la bilateral.