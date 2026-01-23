EEUU denuncia la existencia de una "flota fantasma" de Irán y establece sanciones contra barcos petroleros + Seguir en









La medida fue anunciada por el Tesoro de los Estados Unidos. Las autoridades detallaron que forma parte de una respuesta ante la "brutal represión" del régimen iraní.

En medio de las tensiones, EEUU apunta al comercio de petróleo de Irán.

Estados Unidos anunció la imposición de un paquete de sanciones contra ocho empresas y nueve barcos petroleros a los que denuncia estar vinculados con una "flota fantasma" de Irán. En medio de la ola de protestas contra el régimen del Ayatolá, las autoridades norteamericanas buscan reducir las exportaciones de petróleo desde el territorio ubicado en Medio Oriente.

"La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos está aumentando la presión sobre la flota en la sombra del régimen", confirmó la cuenta oficial de X del Tesoro de Estados Unidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2014730600041660797&partner=&hide_thread=false Today, amidst the Iranian regime’s brutal crackdown on peaceful protestors and its complete shutdown of internet access to conceal its abuses against the Iranian people, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control is increasing pressure on the regime’s… — Treasury Department (@USTreasury) January 23, 2026 A través del Tesoro, EEUU aumenta la presión sobre el régimen de Irán Según el comunicado oficial del Tesoro, la medida fue llevada adelante por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y apunta a los buques y empresas que transportaron conjuntamente "cientos de millones de dólares en petróleo y productos petrolíferos iraníes a mercados extranjeros". Según denunciaron "estos ingresos, que legítimamente pertenecen al pueblo iraní, se desvían para financiar a sus aliados terroristas regionales, programas de armas y servicios de seguridad, en lugar de los servicios económicos básicos que el pueblo iraní ha exigido con valentía.

En este escenario, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó: "El régimen iraní está inmerso en un ritual de autoinmolación económica, un proceso que se ha visto acelerado por la campaña de máxima presión del presidente Trump. La decisión de Teherán de apoyar a terroristas en lugar de a su propio pueblo ha provocado una caída en picado de la moneda y las condiciones de vida de Irán”.

"Las sanciones de hoy se centran en un componente crucial de cómo Irán genera los fondos utilizados para reprimir a su propio pueblo. Como se indicó anteriormente, el Tesoro seguirá rastreando las decenas de millones de dólares que el régimen ha robado y que intenta desesperadamente transferir a bancos fuera de Irán”, sentenció el funcionario.

Petróleo Venezuela Como en Venezuela, la gestión de Trump pone presión sobre el comercio de petróleo. Twitter Las sanciones implican el bloqueo de todos los bienes de las personas relacionadas con las embarcaciones o las empresas. Además, también "cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individual o en conjunto, en un 50 % o más, de una o más personas bloqueadas" también quedarán intervenidas. "El incumplimiento de las sanciones estadounidenses puede resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a ciudadanos estadounidenses y extranjeros", alertaron en ese sentido desde el Tesoro. Estados Unidos lleva adelante una fuerte política exterior desde la vuelta de Donald Trump y ya intervino en otros conflictos como la guerra Israel-Hamás, la reconstrucción de Palestina, el conflicto Rusia-Ucrania o el reciente secuestro de Nicolás Maduro. Esta vez, el gobierno de Trump justificó su medida aludiendo "a brutal represión del régimen iraní contra manifestantes pacíficos y el bloqueo total del acceso a internet para ocultar sus abusos contra el pueblo iraní". Las embarcaciones y empresas alcanzadas por la sanción del Tesoro de EEUU Empresas: Horizon Harvest Shipping LLC;

Aayat Ship Management Private Limited;

Petróleo y gas de Black Stone;

Corporación de Servicios Galeran;

Longevity Shipping Limitada;

Odyssey Marine Inc.;

Benoil Shipping Inc; y

Puente comercial global inc. Embracaciones: AVES MARINAS (Horizon Harvest Shipping LLC);

AVON (Aayat Ship Management Private Limited);

AL DIAB II (Petróleo y Gas de Black Stone).;

CESARIA (Galerán Service Corp);

LONGEVIDAD 7 (Longevity Shipping Limited);

HÉROE ORIENTAL (Odyssey Marine Inc.);

AQUA SPIRIT (Benoil Shipping Inc.);

CHIRON 5 y KEEL (Trade Bridge Global Inc)