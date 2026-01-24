Cuáles son los jubilados que no recibirán el bono de $70.000 de ANSES en febrero 2026 + Seguir en









Desde el organismo recuerdan a los titulares de jubilaciones los requisitos para cobrar el bono extraordinario de $70.000.

A quiénes les corresponde el bono de $70.000 y cuando cobro en febrero 2026.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmo la continuidad del bono extraordinario de $70.000 que apunta a Jubilados y Pensionados del sistema ANSES, un pago complementario que se propone reducir el impacto del aumento de precios en la población previsional.

Además del bono en febrero los jubilados reciben un 2,8% de aumento en sus haberes en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se registró en diciembre de 2025 e informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en enero 2026. Esto ubica a la jubilacion mínima en $359.079 y la máxima en $2.417.441,64.

bonos-aumentos-y-fechas-todo-lo-que-los-jubilados-anses-deben-procesar-fin-ano.webp A qué jubilados va dirigido el bono de $70.000 de ANSES El bono extraordinario de $70.000 está dirigido a los jubilados que perciben el haber mínimo y tiene como objetivo reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables frente al impacto de la inflación. En el caso de quienes cobran un monto superior al mínimo, el refuerzo se paga de manera proporcional hasta alcanzar un tope determinado.

Este adicional se abona junto con el haber mensual y alcanza también a titulares de pensiones no contributivas y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), según el esquema definido por ANSES. El pago se realiza de forma automática, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Quiénes no cobrarían el bono de $70.000 de ANSES en febrero 2026 Aquellos jubilados que perciben la jubilación máxima quedan excluidos del beneficio, ya que el bono extraordinario de $70.000 está focalizado en reforzar los ingresos de quienes cobran los haberes más bajos. La medida busca priorizar a los sectores con mayor vulnerabilidad económica dentro del sistema previsional.

jubilados anses.jpg Depositphotos Jubilaciones de ANSES: calendario de pago de febrero 2026 El Calendario de Pagos de Febrero 2026 dispuesto por la Administración Nacional de Seguridad Social asigna a los jubilados las siguientes fechas: Jubilaciones mínimas DNI terminados en 0: 9 de febrero de 2026

DNI terminados en 1: 10 de febrero de 2026

DNI terminados en 2: 11 de febrero de 2026

DNI terminados en 3: 12 de febrero de 2026

DNI terminados en 4: 13 de febrero de 2026

DNI terminados en 5: 18 de febrero de 2026

DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero de 2026

DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero de 2026 Jubilaciones por encima de la mínima DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero de 2026

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero de 2026

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero de 2026

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero de 2026

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero de 2026

