"Descansá entre las estrellas": la startup de EEUU que ofrecerá enviar cenizas al espacio por menos de u$s300

El campo ya es explorado desde la década del 90' por empresas como Celestis. Sin embargo, la empresa Space Beyond promete poder hacerlo de forma asequible para 2027.

A medida que la tecnología avanza, la conquista del Espacio ve nuevos horizontes que se abren. Más allá del sueño por colonizar otros planetas, distintos empresarios buscan nuevos ángulos comerciales al anhelo milenario del humano . Tal es el caso de la empresa Space Beyond y su programa "c enizas al Espacio".

La compañía estadounidense fue fundada por Ryan Mitchell y abrió la preinscripción a su servicio en 2025. Según detallan en su propia web, el objetivo del proyecto es lograr precios asequibles para la masificación del servicio. En detalle , su opción más barata se ubicará en los u$s249.

Según relató el fundador Ryan Mitchellal medio especializado TechCrunch, la idea del servicio se le ocurrió una noche de camping en un parque estatal, mirando el cielo estrellado y preguntándose cuál debía ser su próximo paso profesional. Luego, su propia experiencia en una ceremonia de esparcimiento de cenizas de un familiar terminó de impulsarlo a armar el proyecto .

Ingeniero de fabricación, Mitchell había trabajado en el programa del transbordador espacial de la NASA y luego pasó casi una década en Blue Origin, la empresa aeroespacial de Jeff Bezos. Desde allí fue testigo directo de cómo el costo de acceder al espacio se redujo de manera drástica, impulsado en gran parte por SpaceX, el principal competidor de la compañía. Ese cambio estructural en la industria fue clave para lo que vendría después.

Ese interrogante dio origen a Space Beyond y a su programa “Cenizas al Espacio”. La iniciativa prevé el envío de restos cremados al espacio a bordo de un CubeSat, pequeños satélites cúbicos , con capacidad para transportar las cenizas de hasta 1.000 personas en una sola misión. Esta semana, la compañía anunció un acuerdo de servicios de lanzamiento con Arrow Science & Technology, que integrará el CubeSat e n una misión de viaje compartido de un Falcon 9 de SpaceX, programada para octubre de 2027.

El bajo costo responde a varias decisiones de negocio. La principal es el uso del modelo de “rideshare”, que permitió democratizar el acceso al espacio. A partir de este esquema, pequeñas empresas pueden desarrollar CubeSats que se integran a lanzamientos de mayor escala por una fracción del costo total de un Falcon 9, habilitando nuevas misiones científicas y comerciales de menor tamaño.

El formato CubeSat impone límites claros. Cada cliente podrá enviar apenas alrededor de un gramo de cenizas, una restricción clave tanto para la viabilidad económica del proyecto como para cumplir con las exigencias de peso de los proveedores de lanzamiento, incluso en un escenario de acceso más barato al espacio.

Tampoco se trata de un monumento eterno. El satélite permanecerá en órbita durante unos cinco años y operará en una órbita heliosíncrona, a unos 550 kilómetros de altitud, lo que le permitirá sobrevolar todo el planeta. Gracias a los sistemas modernos de seguimiento, los clientes podrán saber cuándo el satélite pasa por el cielo nocturno sobre sus hogares.

Al finalizar su vida útil, el CubeSat de aluminio y las cenizas a bordo se desintegrarán al reingresar en la atmósfera terrestre. Un cierre simbólico, según Mitchell, aunque no haya garantías de que alguien pueda observar la bola de fuego resultante.

La empresa tampoco liberará las cenizas en el espacio. Para Mitchell, eso sería “casi una pesadilla”, ya que las partículas podrían generar una nube de desechos capaz de dañar otras naves. Dado que solo se envía una pequeña fracción de los restos, los familiares conservan libertad para disponer del resto como prefieran.

Los antecedentes de Space Beyond

El concepto no es novedoso en sí mismo: desde la década de 1990, firmas como Celestis ofrecen servicios similares desde hace varias décadas. La diferencia, según Mitchell, está en el precio: la opción más accesible de Space Beyond cuesta u$s249, muy por debajo de los valores habituales, que suelen ascender a varios miles de dólares.

Celestis - una de las precursoras en este tipo de servicios - es una empresa especializada en el envío de restos humanos cremados al espacio, una práctica conocida como entierro espacial. La compañía opera como filial de Space Services y adquiere lanzamientos como carga útil secundaria en distintos vehículos espaciales.

Dado que lanzar la totalidad de las cenizas de una persona —que suelen pesar entre 1,8 y 3,6 kilos— resulta prohibitivamente costoso, Celestis envía únicamente pequeñas muestras simbólicas, de entre 1 y 7 gramos, lo que permite reducir significativamente el precio del servicio.

A lo largo de los años, la empresa transportó al espacio restos de figuras destacadas. Su primera misión, conocida como el Vuelo de los Fundadores, llevó a la órbita terrestre las cenizas del creador de Star Trek, Gene Roddenberry, del ícono contracultural Timothy Leary, del físico y visionario espacial Gerard K. O’Neill, del científico Krafft A. Ehricke y de otras 20 personas.

Además del envío de cenizas, Celestis ofrece alternativas que incluyen el transporte de una porción simbólica de restos o incluso ADN, con distintos destinos y costos según el tipo de misión. Entre sus servicios se encuentran: