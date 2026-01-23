Supertormenta de nieve azota a EEUU: prevén -40 grados y rige alerta para más de 170 millones de personas

Climatólogos esperan un evento "catastrófico" para la zona centro y norte del país. En Chicago, la temperatura podría descender hasta los -40 grados.

Chicago, una de las ciudades de EEUU afectadas por la tormenta.

Más de 170 millones de ciudadanos en Estados Unidos se encuentran bajo alerta por una gigantesca tormenta de nieve denominada Fern que azota al sur del país. Meteorólogos lo definieron como un "evento potencialmente catastrófico generalizado” producido por un vórtice polar extendido que afectará a varios estados, desde Texas hasta las Carolinas.

Las zonas más afectadas por la supertormenta de nieve son: Texas, Oklahoma, Louisiana, Arkansas, Misisipi, Alabama y Tennessee. El Servicio Nacional de Meteorología emitió una alerta para la región central y norte del estado de Texas, que durará desde el viernes a la noche hasta el sábado a la noche.

El primer factor para la tormenta fue el aire ártico que descendía desde Canadá. Escuelas públicas de la zona centro-norte del país debieron cancelaron sus clases el viernes.

La sensación térmica en Chicago, Illinois, es de - 40 grados Celsius y la congelación podría establecerse en diez minutos, haciendo que sea demasiado peligroso caminar a la escuela o esperar el colectivo.

Expertos climáticos informaron a la agencia AP que por la supertormenta podrían acumularse 1,5 centímetros o hasta 3 centímetros de hielo, lo que aseguran que “podría ser catastrófico". Esto podría generar cortes de electricidad generalizados, complicaciones en las carreteras, entre otros.

Científicos afirman que el evento se produce por que un vórtice polar extendido envía una ola de frío ártico hacia el sur. Aseguran que podría estar vinculado al cambio climático.

A major storm is marching east with many areas at risk for hazardous weather due to snow and/or ice expected. Check your local forecast at: https://t.co/C1P6kZ1c5v pic.twitter.com/REKXy59Fyg — NWS Eastern Region (@NWSEastern) January 22, 2026

Según el sitio web de seguimiento FlightAware, más de 1.000 vuelos se retrasaron o cancelaron en todo el país el viernes antes de la tormenta y ya se informaron más de 1.400 cancelaciones para el sábado.

"El frío extremo se volverá una amenaza para la vida y probablemente dañará tuberías sin protección, además de poner en riesgo al ganado", añadieron.

Según informaron EFE y AFP, en el año 2021 la tormenta invernal Uri dejó a más de 4.5 millones de usuarios sin electricidad; también afectó el suministro de agua. Como consecuencia, murieron 246 personas.

Qué es un vórtice polar

El vórtice polar es una región de aire frío y baja presión que circula en sentido antihorario por encima del Ártico, en la estratósfera, a unos 10 a 50 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra.

En un invierno típico, forma un sistema relativamente compacto y circular que ayuda a mantener el aire más frío confinado en las latitudes septentrionales.

Cuando grandes ondas atmosféricas se forman más cerca del suelo, pueden viajar hacia arriba y desestabilizar el vórtice polar. Eso hace que el aire frío se expanda mucho más hacia el sur, como el evento que está azotando esta semana en Estados Unidos.